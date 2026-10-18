ETV Bharat / state

ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ୬୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ଘଟଣା: ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ସମେତ ୩ ଗିରଫ୍

ଇପିଏଫ, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ପେନସନ ଆଦିରେ ସାଥି କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ୬୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁଜିତ ଜେନା ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର

Embezzlement of Rs 65 lakh from Dhenkanal Forest Department office: 3 arrested, including the accountant
ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ୬୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ଘଟଣା: ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ସମେତ ୩ ଗିରଫ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 18, 2026 at 1:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Dhenkanal Forest Department Vigilance, ଢେଙ୍କାନାଳ : ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ । ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ୬୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ଘଟଣାରେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ସମେତ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ।

ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ୬୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ଘଟଣା: ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ସମେତ ୩ ଗିରଫ୍ (ETV Bharat Odisha)

ନିଜ ସାଥି କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳି ୬୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା କରିଥିଲେ ହଡ଼ପ । ଆଉ ଏହା ଧରା ପଡିବା ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁଜିତ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ସୁଜିତଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ହେରଫେରରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ ବିଭାଗର ହାତୀ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ କର୍ମଚାରୀ ସୌମ୍ୟରଂଜନ ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସ୍ବାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ।


ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୧୦୧୬ ମସିହାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ-୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଇପିଏଫ, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ପେନସନ ଆଦିରେ ସାଥି କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ଏହି ୬୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ହଡ଼ପ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ୪ଟି ବାହାର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁଜିତ ଜେନା ଟ୍ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ହଡ଼ପ କରିଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅଡିଟରେ ଏହି ଟଙ୍କା ହେରଫେର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏଜି ଜେନେରାଲ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ।


ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରି ଟଙ୍କା ହେରଫେରରେ ସୁଜିତ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଥିଲା । ଏହା ଜାଣିପାରି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁଜିତ ଜେନା ଫେରାର ହୋଇଯାଇ ଥିଲେ । ତେବେ ଗତ ରାତିରେ ସଦର ଥାନା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଂଚଳରୁ ସୁଜିତ ଓ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳତା ମିଳିଥିବା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି l

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପମା ସାହୁଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ, କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ଚାଲିଛି ଚଢାଉ

TAGGED:

VIGILANCE RAID
DHENKANAL VIGILANCE
ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍
ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ
ODISHA VIGILANCE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.