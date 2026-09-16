ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା ଦନ୍ତା, ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରି ହେଲା ଚିକିତ୍ସା
ଅସୁସ୍ଥ ହାତୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ଚିକିତ୍ସା କରିବାରେ OUAT ଓ ନନ୍ଦନକାନନ ଟିମ୍ର ସହଯୋଗକୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ।
Published : September 16, 2026 at 7:21 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅସୁସ୍ଥ ଦନ୍ତା ହାତୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବନ ବିଭାଗର ତତ୍ପରତା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଭରତପୁର ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ (ଆରଏଫ୍) ଭିତରେ ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । ହାତୀଟିର ବାମ ସାମ୍ନା ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ବନ ବିଭାଗର ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ହାତୀଟିର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ OUAT ଏବଂ ନନ୍ଦନକାନନର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ହାତୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରି ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ ଦନ୍ତା
ଶେଷରେ OUAT ଏବଂ ନନ୍ଦନକାନନର ଏକ ଟିମ୍ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଅସୁସ୍ଥ ଦନ୍ତାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହାପରେ ହାତୀର ବାମ ସାମ୍ନା ଗୋଡ଼ର ଆଘାତ ସମେତ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଚିକିତ୍ସା ପରେ ହାତୀଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଚନ୍ଦକା ଡ଼ିଏଫଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅସୁସ୍ଥ ହାତୀର ଠିକ ସମୟରେ ସଠିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି । ଅସୁସ୍ଥ ହାତୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ଠିକ ଭାବରେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ କରି ଚିକିତ୍ସା କରିବାରେ OUAT ଓ ନନ୍ଦନକାନନ ଟିମ୍ର ସହଯୋଗକୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । କେବଳ ଭରତପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଅସୁସ୍ଥ ହାତୀକୁ ଚିକିତ୍ସା ନୁହେଁ ଓଡିଶାର ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅସୁସ୍ଥ ହାତୀ ନଜରକୁ ଆସେ ତାହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ସେନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଛ ଉପରେ ମଣିଷ, ତଳେ ହାତୀ ପଲ: ଏକ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା ଛକାପଞ୍ଝା ଖେଳ..
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ ଖଣ୍ଡ ଷଢ଼ଙ୍ଗୀ ବନାଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଛୁଆ ମୃତ୍ୟୁ: ପୁଣି ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ କାରଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର