ETV Bharat / state

ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା ଦନ୍ତା, ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରି ହେଲା ଚିକିତ୍ସା

ଅସୁସ୍ଥ ହାତୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ଚିକିତ୍ସା କରିବାରେ OUAT ଓ ନନ୍ଦନକାନନ ଟିମ୍‌ର ସହଯୋଗକୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ।

Tusker treated after being tranquilized
ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରି ଦନ୍ତାର ହେଲା ଚିକିତ୍ସା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 16, 2026 at 7:21 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅସୁସ୍ଥ ଦନ୍ତା ହାତୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବନ ବିଭାଗର ତତ୍ପରତା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଭରତପୁର ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ (ଆରଏଫ୍‌) ଭିତରେ ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । ହାତୀଟିର ବାମ ସାମ୍ନା ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ବନ ବିଭାଗର ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ହାତୀଟିର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ OUAT ଏବଂ ନନ୍ଦନକାନନର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍‌ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ହାତୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରି ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ।


ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ ଦନ୍ତା

ଶେଷରେ OUAT ଏବଂ ନନ୍ଦନକାନନର ଏକ ଟିମ୍‌ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଅସୁସ୍ଥ ଦନ୍ତାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହାପରେ ହାତୀର ବାମ ସାମ୍ନା ଗୋଡ଼ର ଆଘାତ ସମେତ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଚିକିତ୍ସା ପରେ ହାତୀଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଚନ୍ଦକା ଡ଼ିଏଫଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Tusker treated after being tranquilized
ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରି ଦନ୍ତାର ହେଲା ଚିକିତ୍ସା (ETV Bharat Odisha)


ଅସୁସ୍ଥ ହାତୀର ଠିକ ସମୟରେ ସଠିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି । ଅସୁସ୍ଥ ହାତୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ଠିକ ଭାବରେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ କରି ଚିକିତ୍ସା କରିବାରେ OUAT ଓ ନନ୍ଦନକାନନ ଟିମ୍‌ର ସହଯୋଗକୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । କେବଳ ଭରତପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଅସୁସ୍ଥ ହାତୀକୁ ଚିକିତ୍ସା ନୁହେଁ ଓଡିଶାର ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅସୁସ୍ଥ ହାତୀ ନଜରକୁ ଆସେ ତାହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ସେନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।

Tusker treated after being tranquilized
ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରି ଦନ୍ତାର ହେଲା ଚିକିତ୍ସା (ETV Bharat Odisha)
ସେହିପରି ଭାବରେ ହାତୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଆକ୍ସନ୍‌ ପ୍ଲାନ୍ । କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଓ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନଜରକୁ ଆସୁଛି? ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେ ପରିମାଣରେ ହାତୀ ଓ ମଣିଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟ ଘଟୁଛି? କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଗାଁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ସେନେଇ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ । ଏହା ସହିତ ଚନ୍ଦକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ୍‌ର ଗୋଡ଼ିବାରିଠାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ‘ଏସୀୟ ହାତୀ ପ୍ରଜାତି ବଞ୍ଚାଇବା କେନ୍ଦ୍ର’ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ଏହି କେନ୍ଦ୍ର କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ହାତୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରାଯାଇବ । ଏପରିକି ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ହାତୀଙ୍କ ପାଠଶାଳାରେ ହାତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁମକି ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଛ ଉପରେ ମଣିଷ, ତଳେ ହାତୀ ପଲ: ଏକ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା ଛକାପଞ୍ଝା ଖେଳ..

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ ଖଣ୍ଡ ଷଢ଼ଙ୍ଗୀ ବନାଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଛୁଆ ମୃତ୍ୟୁ: ପୁଣି ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ କାରଣ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

SICK ELEPHANT CHANDAKA DIVISION
ELEPHANT TRANQULISE
BHARATPUR FOREST DIVISION
ହାତୀ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ
ELEPHANT TREATMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.