କୂଅରେ ଫସିଥିଲା ହାତୀ, ଉଦ୍ଧାର ପରେ ରେଞ୍ଜରଙ୍କୁ କଲା ଆକ୍ରମଣ
କୂଅରେ ଫସିଯାଇଥିଲା ହାତୀ ଶାବକ । ଶାବକ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ, କେନ୍ଦୁଲି ରେଞ୍ଜର ପ୍ରଦୀପ ନାଥ ହାତୀର ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : November 13, 2025 at 7:24 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: କୂଅରେ ଫସିଲା ହାତୀ । ଉଦ୍ଧାର ସମୟରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ରେଞ୍ଜର ଗୁରୁତର । ଆହତ ରେଞ୍ଜରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଫସି ରହିଥିବା ହାତୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବନ ବିଭାଗ । ଏହି ଘଟଣାଟି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁରିବାହଲ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଯାଇଛି ।
ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରେ ହାତୀ ଶାବକ:
ବଲାଙ୍ଗୀର ମୁରିବାହଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । କୂଅରେ ଫସିଯାଇଥିଲା ହାତୀ ଶାବକ । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 60 ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ଧରି ରହିଆସୁଛନ୍ତି । ବୁଧବାର ରାତିରେ ବିଞ୍ଝାପାଲି ଗ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ ଭିତରେ ଏକ ହାତୀ ଶାବକଟି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ବନ ବିଭାଗକୁ ତୁରନ୍ତ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ସକାଳୁ ହାତୀର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଏହା ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲା । ମାତ୍ର ସେହି ସମୟରେ କେନ୍ଦୁଲି ରେଞ୍ଜର ପ୍ରଦୀପ ନାଥ ହାତୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ହାତୀର ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ।
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର:
ହାତୀଟି ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବାର ଦେଖି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ହାତୀକୁ ଘଉଡାଇ ରେଞ୍ଜର ପ୍ରଦୀପ ନାଥଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାର ଜଣା ପଡ଼ିଛି ।
ଲୋକଙ୍କ ଅସାବଧାନତା ହେତୁ ଏପରି ଘଟିଛି:
ମୁରିବାହାଲ ରେଞ୍ଜର ଶିବପ୍ରସାଦ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ହାତୀ ଏକ କୂଅରେ ପଡିଥିବାର ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା । ଯାହା ପରେ ଆମ ଟିମ୍ ତଥା ପୋଲିସ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ସହାୟତାରେ ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲୁ । ହାତୀଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା । ଏବଂ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପଟକୁ ଦୌଡି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ଆସି ଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ହାତୀ ଦଳି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ତେବେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତିକ୍ରପଢ଼ା କେନ୍ଦୁଲି ରେଞ୍ଜର ପ୍ରଦୀପ ନାଥ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଛି । କୌଣସି ଅଘଟଣ ନ ଘଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲୁ । ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଆମେ ସେଠାରୁ ଦୂର କରିଥିଲୁ । ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଅସାବଧାନତା ହେତୁ ଏଭଳି ଘଟିଛି ।"
ବଢୁଛି ମଣିଷ-ହାତୀ ଆମନା ସାମ୍ନା:
60 ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ ଦୀର୍ଘ ଛଅ ମାସ ହେବ ମୁରିବାହାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକଙ୍କ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ହାତୀ ମଣିଷ ଆମନା ସାମନା ହୋଇ ଆସୁଛି । ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଗଜସାଥିଙ୍କ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏବେ ପୁଣି ଜଣେ ଆହତ ହେବାକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ନିଜେ ଫାଇନ କାଟିଲେ, ରଫାଦଫା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଲେ: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ CTGST ଅଧିକାରୀ
ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଡାକ୍ତର, 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟାଉଛନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର