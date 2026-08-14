ETV Bharat / state

କରଞ୍ଜିଆ ନେଢୁଆପାଳରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ: ତିନି ଜଣଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ଦନ୍ତା, ଆକ୍ରମଣରେ ୫ ବର୍ଷ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ

ରାତି ପ୍ରାୟ ୩ଟା ସମୟରେ ଏକ ଦନ୍ତାହାତୀ ଘରେ ପଶି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଏକ ୫ ବର୍ଷର ଶିଶୁର ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା

Elephant terror in Karanjia Nedhuapal: Three people's houses destroyed, 5-year-old child dies in attack
କରଞ୍ଜିଆ ନେଢୁଆପାଳରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ: ତିନି ଜଣଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ଦନ୍ତା, ଆକ୍ରମଣରେ ୫ ବର୍ଷ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 14, 2026 at 8:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Elephant terror in Karanjia, ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ନେଢୁଆପାଳର ବାମେଇ ସାହିରେ ଗତ ରାତି ପ୍ରାୟ ୩ଟା ସମୟରେ ଏକ ଦନ୍ତାହାତୀ ଘରେ ପଶି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଏକ ୫ ବର୍ଷର ଶିଶୁର ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ହାତୀର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

ହାତୀଟି ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ଘରେ ଥିବା ଏକ ଶିଶୁ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ।
ହାତୀଟି ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ଘରେ ଥିବା ଏକ ଶିଶୁ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା । (ETV Bharat Odisha)

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାତି ପ୍ରାୟ ୩ଟା ସମୟରେ ଏକ ଦନ୍ତାହାତୀ ନେଢୁଆପାଳ ବାମେଇ ସାହିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ହାତୀଟି ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ଘରେ ଥିବା ଏକ ଶିଶୁ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା । ମୃତ ଶିଶୁ ଜଣକ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଲାଗୁରି ଓ ତାର ବୟସ ମାତ୍ର ୫ ବର୍ଷ । ତାଙ୍କ ବାପା ଭରତ ଲାଗୁରି ଏବଂ ମାଆ ସରସ୍ୱତୀ ଗାଗରାଇ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହାତୀଟି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ବେଷଣରେ ଆସି ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଭଗ୍ନାବଶେ, ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଶିଶୁଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।

ହାତିଟି ଆଖପାଖ ଘର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ହାତିଟି ଆଖପାଖ ଘର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । (ETV Bharat Odisha)

ହାତିଟି ଆଖପାଖ ଘର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବାମିଆସାହି ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଘରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତୀ ଚଳପ୍ରଚଳକୁ ନେଇ ଭୟ ବଢ଼ିଛି ।

ହାତିଟି ଆଖପାଖ ଘର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ହାତିଟି ଆଖପାଖ ଘର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । (ETV Bharat Odisha)

ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ହାତୀର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ସମେତ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ମାନବ-ହାତୀ ସଂଘର୍ଷ ରୋକିବା ସହ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ପ୍ରବେଶ ରୋକିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ହାତୀ ଖାଇଲା ବୋଲି ଉଜାଡ଼ି ଦେଲେ ଫସଲ, ଜୀବନ ପାଇଁ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ଜୀବିକା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅନୁଗୁଳରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ; ରାତିକ ଭିତରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଦଳିଦେଲା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସହରରେ ପଶିଲା ହାତୀ, ଆକ୍ରମଣରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଗୁରୁତର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

TAGGED:

କରଞ୍ଜିଆରେ ଦନ୍ତାହାତୀ ଆତଙ୍କ
ELEPHANT TERROR IN KARANJIA
MAYURBHANJ ELEPHANT FEAR
ELEPHANT KILLED CHILD
ELEPHANT TERROR IN KARANJIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.