ଗଜପତିରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ; ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି ଚାଷୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ

Published : December 10, 2025 at 5:27 PM IST

ଗଜପତି: ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ଓ ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ। ହାତୀଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି ଗଜପତିର ଚାଷୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଗତ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା କାଶୀନଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଶି ଆସିଥିବା 4 ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଶି ସୁନାର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଏବେ ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକରେ‌ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଗଜରାଜ ପଶି ଆସି ଅମଳ ଏବଂ ଅମଳ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବା ପାଚିଲା ଧାନ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଗାଁରେ ପଶି ଘରଦ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗୁଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ନାହିଁନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଚେଇଁ ଶୋଇଛି ବୋଲି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ହାତୀ ପଲକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ 5 ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ବନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଫସଲ ସିନା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ପାଚିଲା ଫସଲକୁ ଘାରିଛି ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ। ଅମଳ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଖି ସମ୍ମୁଖରେ ପାଚିଲା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି । ଚାଷୀ ନିଜ ଛାତିକୁ ପଥର କରି ଏହାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରୁ ନାହିଁ ।

ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, "ଗତ 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକ ପରିଡ଼ା ଓ ଗାଇବା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଦ୍ରବ ଜାରି ରଖିଛି । କଟା ଯାଇଥିବା ଧାନ ଖଳାରେ ହାତୀ ପଶି ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଅମଳ ଉପଯୋଗୀ ଧାନକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛି । କେବଳ ଧାନ ନୁହେଁ, କଦଳୀ, ପନିପରିବା, ମକା, ଆଖୁ ଆଦି ଫସଲକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ।"

ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ବାଇକ କିମ୍ବା ସାଇକେଲ ଛାଡି ଦୌଡୁଛନ୍ତି । ସେହି ସବୁ ଗାଡିକୁ ଦଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନାହିଁନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏପରିକି ହାତୀ ଭୟରେ ଲୋକେ ରାତିରେ ଶୋଇ ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଏନେଇ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ହାତୀପଲ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନକରି ହାତବାନ୍ଧି ବସିଛି । ଅମଳ ହେବାକୁ ଥିବା ସୁନାର ଫସଲ ଆଖି ଆଗରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନାଚାର । ତୁରନ୍ତ ଏହି ହାତୀପଲକୁ ଘଉଡାଇବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା" ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଗୋଟିଏ ପଟେ ହାତୀପଲ ଅନ୍ୟପଟେ ବାରହାଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ଲୋକେ ତ୍ରାହିତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି । ଗୋଷାୀଣୀ ବ୍ଲକର ଜଙ୍ଗଲପାଡୁ, ଉତ୍ତରଶେଲି, ଗୁରାଣ୍ଡି, ଗୋଲାଗାଁ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରହା ପଶି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏଭଳି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ଏନେଇ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ହାତୀପଲ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ 5ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ହାତୀର ଗତିବିଧି ଉପରେ ବନ ବିଭାଗ ନଜର ରଖିବା ସହ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୁରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ହାତୀପଲକୁ ବିରକ୍ତ ନକରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ନଚେତ ହାତୀପଲ ଅଧିକ କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଜଙ୍ଗଲୀ ପ୍ରାଣୀ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେବା ଘଟଣା ଏବେ ପ୍ରଶାସନର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର କେବେ ସମାଧାନ ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।

