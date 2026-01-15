ବୋମା ଖାଇ ଗଜରାଜ ଗୁରୁତର, ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିଛି ଅନୁଗୋଳ ବନ ବିଭାଗ

ETV Bharat / state

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲା ବନ୍ତଳା ବନାଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା । ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିନ ତମାମ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 15, 2026 at 11:30 PM IST

ELEPHANT EATING BOMB ଅନୁଗୋଳ: ବୋମା ଖାଇ ଗଜରାଜ ଗୁରୁତର । ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିନ ତମାମ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲା ବନ୍ତଳା ବନାଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ବୋମା ଖାଇ ଏକ ଛୁଆ ହାତୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛି । ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡର ବନ୍ତଳା ବନାଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ତେବେ ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗର ଚିକିତ୍ସା ଟିମ୍ ହାତୀ ଟିର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ବନଖଣ୍ଡର ବନ୍ତଳା ରେଞ୍ଜ ବାଳୁଅକଟା ଗାଁ ପଥରଗଡ଼ ସାହି ନିକଟରେ ଏକ ହାତୀ ହଠାତ ତଳେ ପଡିଯାଇଥିଲା । ଏହା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ । ହାତୀଟିର ପ୍ରଥମକି ଚିକିତ୍ସାରେ ତାର ପାଠିରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ଥିବା ଡାକ୍ତର ଦେଖୁବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଯାହା ବୋମା ପରି କୌଣସି ବିସ୍ଫୋରକ ପଦାର୍ଥ ଖାଇବା ପରେ ହୋଇଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସାତକୋଶିଆ ଓ କପିଳାସର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆସି ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସାତକୋଶିଆ ଓ କପିଳାସର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆସି ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ହାତୀଟି ଆଣ୍ଡିରା ଓ ତାର ବୟସ ୫ରୁ ୬ ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ଅନୁଗୋଳ ଡିଏଫ୍ଓ ନୀତୀଶ କୁମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ହାତୀଟି କେଉଁଠି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ବୋମା ଖାଇଲା ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଘଟଣା ନେଇ ବନ୍ତଳା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ବେହରା କହିଛନ୍ତି, ହାତୀଟି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର । ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ୯ଟା ୩୦ରେ ସେ ବାଳୁଅକଟା ଅଂଚଳକୁ ଆସିଥିଲା । ବଢ଼ି ଭୋରୁ ହାତୀଟି ହଠାତ ଖସି ପଡିଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ବିଭାଗ ହାତୀ ଜଗିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ପରେ କିଭଳି ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତାକୁ ନେଇ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚି ଛିଡା କରିଛି । ଏନେଇ DFO ନୀତୀଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର କରାଯାଉଛି । କେଉଁଠି କେମିତି ହାତୀର କ୍ଷତ ହେଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି", ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଦିନ ତମାମ ହାତୀର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ହାତୀକୁ କପିଳାସର ରେଶକ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲାରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଏହାର ଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀମାନେ ବହୁ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେଭଳି କୌଣସି ଆଖି ଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ତେବେ ଜିଲାରେ ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢେଇ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଁଚି ଥିବାବେଳେ ଏଥୁରେ କେବଳ ହାତୀ ନିହେଁ ମଣିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଯାଉଛି ।


ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲାରେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ୭ରୁ ଅଧିକ ହାତୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡିଛି । ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଭାଗର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

