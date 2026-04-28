କଙ୍କାଳକୁ ମିଳୁଛି ନୂଆ ରୂପ, ଗୋଡିବାରୀରେ ଛିଡା ହେଉଛି ରାମୁ
ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ରେ ପୁଣି ଛିଡା ହେବ ରାମୁ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : April 28, 2026 at 9:43 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶରୀର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କଙ୍କାଳକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ପରିଚୟ। ପ୍ରକୃତି ନିବାସରେ ରାମୁ କଙ୍କାଳ ହେବ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଗୋଡ଼ିବାରି ପ୍ରକୃତି ନିବାସରେ ରାମୁ କଙ୍କାଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ରେ ପୁଣି ଛିଡା ହେବ । ଏନେଇ ଆଜି ସମସ୍ତ ହାଡ଼ ଯୋଡି ରାମୁ ହାତୀ ଶରୀରର ଆକାର ଦିଆଯାଇଛି ।
ଗୋଡିବାରୀରେ ଛିଡା ହେଉଛି ରାମୁ
ରାମୁ କଙ୍କାଳର ଅସ୍ଥି ଯୋଡ଼େଇ ଚାଲିଛି । ମେ ମାସରେ ହୋଇ ପାରେ ଗୋଡ଼ିବାରି ପ୍ରକୃତି ନିବାସରେ ରାମୁ କଙ୍କାଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏବେ ପ୍ରାଣୀବିଜ୍ଞାନୀ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ପରିଡା, ପୂର୍ବତନ ଅବୈତନିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ 5 ଜଣିଆ ଟିମ ଅସ୍ଥି ଯୋଡିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅସ୍ଥି ଯୋଡ଼େଇ କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ଚନ୍ଦକା ଡମପଡା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ରାମୁର କଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 250 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା । ରାମୁର କଙ୍କାଳ ପାଇଁ କାଚଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାମୁର ଜୀବନ ଆଧାରିତ ବିବରଣୀ ବି ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ।
ଏନେଇ ପ୍ରାଣୀବିଜ୍ଞାନୀ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ରାମୁ ହାତୀର କଙ୍କାଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ । ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି । ଏହା ପରେ ସମସ୍ତ ହାଡ଼ ମାନଙ୍କରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯିବ । ଏହା ସହିତ ଶେଷରେ ଏକ କାଚ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ । ଯାହା ଫଳରେ ଧୂଳି ଆଦି ହାଡ଼ ମାନଙ୍କରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ’’।
ଏପଟେ ପୂର୍ବତନ ଅବୈତନିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ,‘‘ରାମୁର କଙ୍କାଳ ଯୋଡ଼େଇ କରିବା କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଁଚିଛି । ଏପରି କି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ମୃତ ଜୀବକୁ ମାଟି ତଳୁ ଖୋଳି ବାହାର କରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି କଙ୍କାଳକୁ ଯୋଡ଼େଇ କରି ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବା ଏକ ଗର୍ବର କଥା । 5 ରୁ 6 ମାସ ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ରାମୁ ହାତୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ’’ ।
ସାହସୀ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ହାତୀ ଥିଲା ରାମୁ
ରାମୁ ହାତୀ ଥିଲା ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହାତୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ସମେତ ଚନ୍ଦକା ଓ ଭରତପୁର ଅଂଚଳରେ ନିର୍ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲା ରାମୁ। ସେହି ସମୟରେ କେବେ କାହାରିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ନଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ 2024 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ରାମୁର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଙ୍କାଳ ଜରିଆରେ ତା ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ଯାହା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ରାମୁ ହାତୀର ଅସ୍ଥିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ମାଟି ଖୋଳି ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ବନ ବିଭାଗର 25 ଜଣିଆ ଦଳ। ଯେଉଁଥିରେ ଏମ୍ସ ମେଡିକାଲର ଫରେନସିକ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ମାଟି ଖୋଳା ହେବା ପରେ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡ, ଗୋଡ଼, ପାଦ, ଲାଞ୍ଜ ଓ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ହାଡ଼କୁ କେମିକାଲ ଦ୍ୱାରା ସଫା କରାଯାଇ ଯୋଡ଼ା ଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ଲାଗିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ହାତୀ ରାମୁ ର କଙ୍କାଳ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗବେଷଣାରେ ଲାଗିବ ଏସବୁ ଅସ୍ଥି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୋଚ ଖାଇବାକୁ ସହର ମୁହାଁ ହାତୀ, ଆତଙ୍କିତ ଲୋକେ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର