ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା; ବାଲିଗୁଡ଼ା ଡିଏଫଓଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି
ହାତୀ ମାରି ପୋତା ହେବାର ୯ ଦିନ ପରେ ମିଡ଼ିଆରୁ DFO ଜାଣିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜନକ । ବାଲିଗୁଡ଼ା DFOଙ୍କୁ ସୋ-କଜ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲା ବନ ବିଭାଗ ।
Published : February 17, 2026 at 8:59 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଗୁଡ଼ା ଡିଭିଜନାଲ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର (ଡିଏଫଓ)ଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି ହୋଇଛି । ବେଲଘର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଡିଏଫଓ ଘନଶ୍ୟାମ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି । ହାତୀ ମାରି ପୋତା ହେଲା । ପୁଣି ୯ ଦିନ ପରେ ମିଡ଼ିଆରୁ DFO ଜାଣିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜନକ କହିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ । ୧୫ ଦିନ ଭିତରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବନି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ କହି ନୋଟିସ ଜାରି କରି ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛି ବନ ବିଭାଗ ।
ବେଲଘର ହାତୀର ମୃତଦେହ କେସିଙ୍ଗାରୁ ମିଳିବା ଘଟଣାରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି । ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନେଇ ନ ଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । DFO ଭାବେ ୯ ଦିନ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ନେଇ ବିଭାଗ ଚକିତ ହୋଇଛି ।
ତେବେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ଚିଠି ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ଗାଇଡ଼ ଲାଇନ ଅନୁସାରେ ନିଜେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନ ଯାଇ ACFଙ୍କୁ ପଠେଇବା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅବହେଳା ଦର୍ଶାଉଛି । ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣାରେ ନିଜେ ତଦନ୍ତ କରି ACFଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ତୁମ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କହିଛି । ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଖୋଜିବା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ DFO । ଜାନୁଆରୀ ୫ ତାରିଖରେ ହାତୀର ମୃତ ଦେହ ମିଳିବାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ CCF, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, RCCF ଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇନାହିଁ ।
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ବେଲଘର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ୩ ଜଣ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସଦସ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ । ବେଲଘର ରେଞ୍ଜର ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର (ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଲମ୍ବିତ) ବିନୟ କୁମାର ବିଶି ପ୍ରଥମେ ବେଲଘର ନିକଟସ୍ଥ କଡାପନା ନର୍ସରୀକୁ ଏବଂ ତା'ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି (ଉତ୍ତର) ଡିଭିଜନର କେସିଙ୍ଗା ରେଞ୍ଜର କେସିଙ୍ଗା ପିଏସ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଣ୍ଟେସିର ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୃତଦେହ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ । ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ ଡିଭିଜନଲ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ଭାବରେ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା କେବଳ ୯ ଦିନ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ।
ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯାହା କରି ନଥିଲେ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ACFସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ । ଯାହା ଏହା ଏକ ବଡ ଅବହେଳା ଏବଂ ଆଇନଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ତଦନ୍ତ କରି ନଥିଲେ , ବରଂ ଅପରାଧର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ବୁଝି ନପାରି ମନୋରଞ୍ଜନ ବାଘା, ACFଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହା ଆଳସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଯାହା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏବଂ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଛି । ହାତୀର ମୃତଦେହ ଜାନୁଆରୀ ୫ ତାରିଖରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ।
ତେବେ ଚିହ୍ନଟ ହେବାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ୱାର୍ଡେନ, କଲେକ୍ଟର, RCCF ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରି ନଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ କରାଯାଇଛି ।
