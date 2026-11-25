ଚାଷଜମିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦଳି ଦେଲା ଦନ୍ତା, ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ
Elephant kills farmer in Khordha: ଖୋରଧା ବୋଲଗଡ଼ ନାରାୟଣୀପଡ଼ାରେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ।
Published : November 25, 2026 at 7:42 AM IST
ଖୋରଧା: ଚାଷଜମିକୁ ଯାଇ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଲେନି ଜଣେ ଯୁବ ଚାଷୀ । ଦନ୍ତାହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଅକାଳରେ ଝଡ଼ିଗଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ । ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନାରାୟଣୀପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ମୃତ ଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁ ନାୟକ ।
ଚାଷୀଙ୍କୁ କଚାଡ଼ି ଦେଲା ଦନ୍ତା :
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ମଧୁ ନାୟକ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ରାତି ପ୍ରାୟ ୯ଟା ସମୟରେ ନିଜ ଚାଷଜମିକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ ଏକ ଦନ୍ତାହାତୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା । ହାତୀଟି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ଖବର ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ସମଗ୍ର ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ହାତୀଟି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କାରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି ।
ବନ ବିଭାଗ ଓ ବେଗୁନିଆ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ହାତୀ ଉପଦ୍ରବର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ସହିତ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ । ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବେଗୁନିଆ ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲା। କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ
ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆହ୍ଲାବାଦରୁ ଆସିଥିବା ମାହୁନ୍ତଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମୃତ୍ୟୁ: ହାତୀ କଚାଡ଼ି ମାରିଥିବା ସନ୍ଦେହ, ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଧନୁଯାତ୍ରା
ବେଗୁନିଆରେ 19 ଟିକିଆ ହାତୀପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ:
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ୧୯ ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଦୁଇଟି ଦନ୍ତା ଅଲଗା ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇ ଦନ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଲୋକ ଚିଡ଼ାଇବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଏଭଳି ଅସାବଧାନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ପାଇଁ ହାତୀ ଆହୁରି ଉଗ୍ର ହେଉଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ବେଗୁନିଆ ବନପାଳ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ‘‘ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛିଦିନ ଧରି ୧୯ ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଦୁଇଦିନ ହେବ ସେଥିରୁ ଦୁଇଟି ଦନ୍ତା ଅଲଗା ହୋଇ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଦନ୍ତାକୁ କିଛି ଲୋକ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଗହଳି କରି ରଗାଇଥିବାରୁ ହାତୀଟି ଏଭଳି କ୍ଷତି କରିଛି । ଆମ ଟିମ ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼େଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ।’’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ
ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମୁହାଁ ଦନ୍ତା ହାତୀ 'ରାଜୁ', ହିଂସ୍ର ନହେଲେ ବି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ
ବନ ବିଭାଗ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିବା ସହ ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନତା ଏବଂ ମଣିଷ-ହାତୀ ସଂଘର୍ଷ ରୋକିବାକୁ ଠୋସ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା