ପୁଣି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦଳିଦେଲା ଦନ୍ତା
ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବେତିଆପଡ଼ା ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଜାରି ରହିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅଜିତ ସିଂ
Published : September 26, 2026 at 12:24 PM IST
କଳାହାଣ୍ଡି: ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେତିଆପଡ଼ା ଗାଁରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ହେଲେ ଗାଁର ବିମ୍ବା ମାଝୀ। ସୂଚନା ଅନୂଯାୟୀ ବିମ୍ବା ନିଜ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ଦନ୍ତାହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ହାତୀଟି ତାଙ୍କୁ ଦଳିଦେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଛେଦ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଜିଗଡ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦଳିଦେଲା ଦନ୍ତା
ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବେତିଆପଡ଼ା ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀପଲଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯାଇନଥିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଅବହେଳା ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତଦନ୍ତ ପରେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ କହିଛି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ରେଞ୍ଜର ନରୋତ୍ତମ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହାତୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜନବସତି ଓ ଚାଷଜମି ମୁହାଁ ହେଉଥିବାରୁ ମଣିଷ ଓ ହାତୀ ସଂଘର୍ଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ଫଳରେ ଏକପଟେ ମଣିଷଙ୍କ ଧନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଜସାଥୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବେତିଆପଡ଼ା ଘଟଣା ପରେ ଗଜସାଥୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ମଣିଷ-ହାତୀ ସଂଘର୍ଷ ରୋକିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବା, ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଘରୁ ଟେକି ନେଇ କଚାଡ଼ି ମାରିଲେ ହାତୀ ପଲ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ; ରାତିକ ଭିତରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଦଳିଦେଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି