ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ ବିଦ୍ୟୁତ ତାରରେ ଲାଗି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ
ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବନାଞ୍ଚଳର ବିମ୍ବଳ ନିକଟରେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ମୃତ । ମକା ଚାଷ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂରେ ହେଭି ବିଦ୍ୟୁତ ଚାର୍ଜ ସନ୍ଦେହ । ବନ ବିଭାଗର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ।
Published : March 14, 2026 at 5:12 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଗତ ଚାରିଦିନ ହେଲା କରୁଥିଲା ଉପଦ୍ରବ । ଉଜାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା ଏକର ଏକର ମକା ଫସଲ । ଆଉ ସେହି ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତଦେହ କୁ ଆଜି ଠାବ କରାଯାଇଛି । ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡରେ ଏହି ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସଦର ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଟଖଟା ସେକ୍ସନର ବିମ୍ବଳ ନିକଟରୁ ଏହି ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି । ମୃତ ଦନ୍ତାର ବୟସ ପ୍ରାୟ ୩୦ ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ନଟଖଟା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ମକା କିଆରୀ ନିକଟରେ ହାତୀର ମୃତଦେହ ପଡିଛି । ଖବର ପାଇ ବନ କର୍ମଚାରୀ ପହଁଚି ହାତୀର ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ।
ହାତୀ ମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମକା କିଆରୀ ଚାରିପଟେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ ତାର ମୃତ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ କାରଣ କଣ ଜଣା ପଡି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ ରେ ହେଭି କରେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଯୋଗୁଁ ଏହି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ମତାମତ ଦିଆଯାଉନାହିଁ । ହାତୀର ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଛେଦ କରାଯାଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ । ଏ ଘଟଣା ପରେ ମକା ଜମି ମାଲିକ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ ।
ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଦୁଇ ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି l 10 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ପାଇଁ ଖଞ୍ଜିଥିବା ଶିକାରୀଙ୍କ ବୋମା ଖାଇ ହାତୀର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା l ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ ଖଣ୍ଡରେ ୧୦ ଦିନ ଧରି ଜୀବନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଶେଷରେ ଜୀବନ ହାରିଥିଲା ମାଈ ହାତୀ । ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ଶିକାର ପାଇଁ ବୋମା ଖଞ୍ଜିଥିଲେ ଶିକାରୀ । ଆଉ ଏହି ବୋମାକୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ହାତୀ । ବୋମା ଫୁଟି ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତ ୧୦ ଦିନ ଧରି ଜୀବନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଶେଷରେ ଜୀବନ ହାରିଥିଲା ଏକ ମାଈ ହାତୀ । ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡର ଭୁବନ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ଭୁବନ ରେଞ୍ଜ ଜିରାଳ ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିପ୍ପଳା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ଗୁରୁତର ମାଈ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହି ହାତୀଟିର ବୟସ ମାତ୍ର ୯ରୁ ୧୦ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ଏହି ହାତୀଟି ବୋମା ଜନିତ ପାଟିରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ଯୋଗୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା । ଗତ ୩ ତାରିଖରେ ଜାଣିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ତାକୁ ଠାଵ କରିଥିଲା । ପରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଗଠନ କରି ତା'ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ । ହାତୀଟିର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗତ ୫ ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ ଡକାଇ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ କରିଥିଲା ବନବିଭାଗ । ପରେ ହାତୀଟିର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ସେତବେଳକୁ ହାତୀଟିର ପାଟିରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇସାରିଥିଲା । ତେବେ ବନ ବିଭାଗର ବ୍ୟାପକ ଅବହେଳା ଓ ହାତୀଟିର ସଠିକ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବ ହିଁ ଏହି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ