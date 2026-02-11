ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଦଳିଦେଲା ଦନ୍ତା, ବଡରମାରୁ ମିଳିଲା ହାତୀର ମୃତଦେହ
ସମ୍ବଲପୁର ବଡ଼ରମା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ପଡିଆ ବାହାଲ ରେଞ୍ଜରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ସମ୍ବଲପୁର: ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ । ଆଜି(ବୁଧବାର) ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଦନ୍ତାର ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି । ଦୁଇଟି ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ । ଶୌଚ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦଳି ଦେଇଥିଲା ଦନ୍ତା । ସେପଟେ କେଉଁ କାରଣରୁ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ।
ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:
ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଚାଲିଗଲା ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ । ମୃତକ ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ହପରିଆବାହାଲ ଗାଁର ପ୍ରେମା ଓରାମ (39) । ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ପ୍ରେମା ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ହଠାତ୍ ବଣୁଆ ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ହଠାତ୍ ପଡିଯାଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟମାନେ ଦୌଡି ପଳାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ହାତୀ ହାବୁଡରେ ପଡିଯାଇଥିଲେ ପ୍ରେମା । ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷର କ୍ଷତିପୂରଣ:
ଖବର ପାଇ ଗଗାଁ ଲୋକେ, ସଦର ପୋଲିସ ଓ ବନବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି l ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୃତକ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ ବୋଲି ରେଞ୍ଜର ସୁନୀଲ ଖିଲାରୀ କହିଛନ୍ତି l ରେଞ୍ଜର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଥମେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଓ କିଛି ଦିନ ପରେ ବାକି 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ l’
ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ବାମରା ବନଖଣ୍ଡର ବଡରମା ବନାଞ୍ଚଳ ଭୂତେଳ ସେକ୍ସନ ପୁଡାଡ଼ିହି ଗ୍ରାମ ଟାୱାର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଦନ୍ତାହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି । ବାମରା ଡ଼ିଏଫଓ ବାସୁଦେବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏଆରସିଏସ, ବଡରମା ରେଞ୍ଜର ଗିରିଧାରୀ ପ୍ରଧାନ, ସ୍ଥାନୀୟ ଫରେଷ୍ଟର, ସହିତ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି l
ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଜଣାପଡିବ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ:
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏସଟିଏଫ ଟିମ ଆସିବା ପରେ ହାତୀଟିର ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ । ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାମରା ଡ଼ିଏଫଓ ବାସୁଦେବ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୃତେଦହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡିବ l ତେବେ ଦନ୍ତା ହାତୀର ଦାନ୍ତ ଏବେ ବି ଦାନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି l’
