ଶାଲିମାର ଟ୍ରେନ ଧକ୍କାରେ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ, ବେତନଟୀରେ ଉତ୍ତେଜନା
ଆଗ୍ରିଆ ରେଳ କ୍ରସିଂରେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ପାର୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଟ୍ରେନ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଖି ବୁଜିଲା ଦନ୍ତା ।
Published : November 2, 2025 at 9:05 AM IST
Elephant Death By Hitting Train ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ଦନ୍ତା ହାତୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଲୌହଦାନବ । ଶାଲିମାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଧକ୍କାରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଆଖି ବୁଜିଛି । ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ ଟା୩୦ ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟୀ ଠାରୁ ୪କିମି ଦୂର ଆଗ୍ରିଆ ରେଳ କ୍ରସିଂରେ ଘଟିଛି ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା । ରେଳ ଧାରଣା ପାର୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଟ୍ରେନ ।
ଟ୍ରେନ ଧକ୍କାରେ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ:
ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶାଲିମାର-ଭଞ୍ଜପୁର ଟ୍ରେନ ଭଞ୍ଜପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେତନଟୀ ଠାରୁ ୪କିମି ଦୂର ଆଗ୍ରିଆ ରେଳକ୍ରସିଂ ନିକଟରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଫଳରେ ହାତୀଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଖବର ପାଇ ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡର ଏସିଏଫ ଶେଖ ମେହେରବାନ ଅଲ୍ଲୀ, ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର ଧୃବେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ରେଳ ଲାଇନକୁ କିପରି ଆସିଲା ଦନ୍ତା ?
ବେତନଟୀ ରେଞ୍ଜ ଇଲାକାରେ ୩୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହାତୀ ବିଭିନ୍ନ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ମୁଖ୍ୟ ଦଳରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଶନିବାର ସର୍ବଣା, ବିଶ୍ରାମପୁର ଇଲାକାରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲା l ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ ଟା ୩୦ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସାଲିମାରରୁ ବାରିପଦା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଦ୍ରୁତଗାମୀ ସାଲିମାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆଗ୍ରିଆ ରେଳ ଫାଟକ ଠାରେ ରେଳ ଧାରଣା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ବିଶାଳ ଦନ୍ତାହାତୀକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ।
ଫେଲ ମାରିଲା ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ, ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ:
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ହାତୀଟିକୁ ଘଉଡାଇବାକୁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘଉଡାଇ ପାରି ନଥିଲେ । ଶେଷରେ ଲୌହ ଦାନବର ଧକ୍କାରେ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଠଛଡା ଦନ୍ତାହାତୀର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଶାଲିମାର ଟ୍ରେନ କିଛି ସମୟ ଅଟକିବା ପରେ ପୁଣି ଭଞ୍ଜପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଆସି ପରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବେତନଟୀ ରେଞ୍ଜର ଅଫିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।
