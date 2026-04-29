ବାଲେଶ୍ବରରେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଆତଙ୍କ, ଦୁଇ ଦିନରେ ବୁଲିଲାଣି ୫୦ କିଲୋମିଟର, ଭୟରେ ଲୋକେ
ବାଲେଶ୍ବର ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ପଶି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି ଦନ୍ତା ହାତୀ । ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ପ୍ରୟାସ । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : April 29, 2026 at 9:57 AM IST|
Updated : April 29, 2026 at 10:53 AM IST
BALASORE ELEPHANT FEAR, ବାଲେଶ୍ବର: ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ପଶି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଛି ଦନ୍ତା ହାତୀ। ଦନ୍ତା ହାତୀ ଭୟରେ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଏମିତି କି ହାତୀଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକ ହୋଇ ପ୍ରାୟ ୫୦ କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିଲାଣି । ହାତୀକୁ ଘଉଡାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ । ପ୍ରଥମେ ହାତୀଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ଶାରିଶୁଆ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ମାଖନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିନ ସାଉଣ୍ଡିଆ କୁତୁପୁର ଗାଁରେ ପଶିଥିଲା । ହାତୀଟି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇବାରୁ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ଗାଁର ରତ୍ନାକର ମହାନ୍ତି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଛି ଦନ୍ତା
ହାତୀଟି ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ କିଆବୁଦାରେ ଥିବାବେଳେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ । ଖବର ପାଇ କୁପାରି ବନବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀଟିକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ହାତୀଟି ରାତି ସମୟରେ ଖଇରା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଇ ସୋର ବ୍ଲକ କେଦାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କିଆରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା । ପରେ ସେହି ରାତିରେ ସୋର ପୌରପାଳିକା କ୍ଷୀରକୋଣୀ, ହାତୀକୁ ଗହୀର ବିଲରେ ଦେଖିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବନବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ହାତୀକୁ ଜଗି ରହିଥିଲେ। ଦନ୍ତା ହାତୀଟି ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡି ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲି ଆସିଥିବାରୁ ବନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ହାତୀ ପୁଣି ସୋର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଇ ଏବେ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିଯାଇଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ଅଧିନ ଚକଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗାଁ ଭିତରେ ହାତୀଟି ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ଖନ୍ତାପଡା ରେଳ ଫାଟକ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚକ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଳସାହି ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ପଶିଛି । ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ହାତୀ କେବେ ହେଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ବନବିଭାଗ ହାତୀର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ହାତୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଫସଲ ଅମଳ ସମୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡି ଆସିବା ହୁଏତ ବାଟ ହୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା କଥା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
ହାତୀ ଗୋଡେଇବାରୁ ସାଇକେଲରୁ ପଡି ବୃଦ୍ଧ ଆହତ
ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଥିବା ରତ୍ନାକର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ,"ହାତୀଟି ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକେ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ମୁଁ ସାଇକେଲ ନେଇ ବଜାର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସାଇକେଲ ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ିବା ବେଳେ, ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ମୁହଁ ତଳକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡିଛି। ଏହାସହ ମୋ ଛାତିରେ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ହୋଇଛି । ମୋତେ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାତୀ ମୋଠାରୁ ମାତ୍ର ଦଶ ଫୁଟ ଦୂରରେ ଥିଲା । ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ବନ ବିଭାଗ ଆସି ହାତୀକୁ ଘଉଡାଇବାରୁ ହାତୀଟି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାଇଲା ’’ ।
ବନ ବିଭାଗ ଏସିଏଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ହାତୀଟି ହଦଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସେ ସେହିପଟେ ଶାରିଶୁଆ ହୋଇ ଖନ୍ତାପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ହାତୀ ଘଉଡାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି । ଦନ୍ତା ହାତୀଙ୍କ ଯିବା ଆସିବାରେ କୌଣସି ସମୟ ସେମିତି ନଥାଏ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର