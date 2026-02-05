ଟ୍ରେନ ଗତିରେ ବାଧକ ଗଜରାଜ ! ହାତୀ କରିଡର ଯୋଗୁଁ ରାତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍
ରାତି ହେଲେ କମୁଛି ରେଳ ଗତି । ଗଜରାଜଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଟ୍ରେନ । ରେଳ ଓ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ?
Published : February 5, 2026 at 1:21 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Elephant Corridor ସମ୍ବଲପୁର: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ଡିଭିଜନରେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ରାତିରେ ଟ୍ରେନ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ହୋଇଯାଇଛି । ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହେଉକି ପାସେଞ୍ଜର, ମୁଖ୍ୟତଃ ରାତି ସମୟରେ ଚାଲୁଥିବା ସବୁ ଟ୍ରେନ, ସମୟ ସାରଣୀ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁନାହିଁ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟ୍ରେନ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଜନମାନସରେ ଏହି କଥା ଆସିଥାଏ ଯେ, ଟ୍ରେନ ଲାଇନ କ୍ଳିଅର ନଥିବାରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜି ଥାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଗଜରାଜଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ତେବେ ହାତୀମାନେ କିପରି ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି ? ରେଳ ଓ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ?
ରାତି ହେଲେ କମୁଛି ରେଳ ଗତି:
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ରେଳ ଲାଇନରେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେନର ଗତି କମ ହୋଇଯାଉଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ରାତି ସମୟରେ ରେଳଗାଡ଼ି କମ ଗତିରେ ଚାଲୁଛି । ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ । ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର-କଟକ ରେଳ ଲାଇନରେ ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ଲାଇନରେ ରହିଛି ଏକାଧିକ ହାତୀ ଚଲାପଥ । ଫଳରେ ରାତି ହେଲେ ହାତୀଙ୍କ ଗତିଵିଧି ବଢ଼ିଯାଉଛି । ହାତୀମାନେ ରେଳ ଲାଇନ ଉପରକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନର ଗତି ବି କମ ହୋଇଯାଉଛି ।
ସମ୍ବଲପୁର ଟେରିଟୋରିଅଲ DFO ଯାଧବ ସୁଦର୍ଶନ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ସମ୍ବଲପୁର ବନଖଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ 70ରୁ 80ଟି ହାତୀ ରହୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ବନଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅନୁଗୋଳ-ସମ୍ବଲପୁର 2 ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ରେଳପଥ ଯାଇଛି । ଏଥିରେ 21ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାତୀମାନେ ରେଳପଥ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଓ ରେଳ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଏକ ସମନ୍ବୟ ବୈଠକ କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହ DRM କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ହାତୀମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଠାବ କରାଯାଉଛି । କୌଣସି ରେଳ ଟ୍ରାକରେ ହାତୀର ଗତିବିଧି ଥିଲେ ସେହି ଟ୍ରାକରେ ଟ୍ରେନର ଗତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ହର୍ନ ବଜେଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଉଛି ।
ହାତୀ ଗତିବିଧି ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିବ AI ଟାୱାର:
ଏହାସହ ବନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁର-ରେଢ଼ାଖୋଲ ରେଳ ଲାଇନର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ହାତୀ ଗତିବିଧି ରହିଛି, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । DFO ଯାଧବ
ସୁଦର୍ଶନ ଗୋପୀନାଥ କହିଛନ୍ତି, "ହାତୀ ଗତିବିଧି ସ୍ଥାନରେ ଆଗକୁ AI ଟାୱାର ଲଗାଯିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ । ବନ ବିଭାଗର ରେଞ୍ଜ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ରେଞ୍ଜରମାନେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହ ସମନ୍ବୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରି ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଗତିବିଧି ଥିଲେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରେନର ଗତିକୁ 40ରୁ 50 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ଟ୍ରେନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରୋକା ବି ଯାଉଛି l ରେଳବାଇ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଛି ।"
ହାତୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ:
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ଡିଭିଜନର ଡିଆରଏମ ବିନୀତ ସିଂଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଚଳିତ ବଜେଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡିଶାରେ ରେଳ ଲାଇନରେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ତଥା ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ 10,928 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ରେଳ ଟ୍ରାକରେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ AI-ID system ଓ କବଜ ଟ୍ରେନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଅଫ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର ସେନ୍ସରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । ଏଥିରେ ଏଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ଯାହା ହାତୀ ରେଳ ଲାଇନ ପାଖକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେଇଦେବ । ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର-ଅନୁଗୋଳ ରେଳ ଲାଇନର ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟରେ 30ରୁ 40 କିମି ରେଳ ଲାଇନ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଠି ଟ୍ରେନର ଗତିକୁ ରାତି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିମି ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପଡୁଛି । ତେଣୁ ରାତିରେ ଟ୍ରେନ ଗୁଡିକ ଯାତାୟାତରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ।
ଡିଆରଏମ ବିନୀତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ମୋଟ 80 କିମି ରେଳ ପଥ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ହାତୀ ଚଲାପଥ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ ଗୁଡି଼କର ଗତି ରାତି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30 କିମି ରହୁଛି । ହାତୀ କରିଡର ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଟ୍ରେନ ଗୁଡିକର ଗତିକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି ।"
ହାତୀ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ !
ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା କଟକ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆସୁଥିବା ସବୁ ଟ୍ରେନ ରାତି ସମୟରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି । ଯେମିତି କି ପୁରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଇଣ୍ଟର୍ସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାତି 10ଟା 30ରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତି 12ଟା30ରୁ 1ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚୁଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।
ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ସୁକାନ୍ତ କର କହିଛନ୍ତି, ରେଳ ବିଭାଗ ହାତୀ କରିଡର ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ସଫେଇ ଦେଉଛି । କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହାତୀ କରିଡରରେ ଟ୍ରେନ ଧକ୍କାରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ରେଳବାଇ, ବନ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏକ ବୈଠକ କରି କମିଟି ଗଠନ କରି ହାତୀ କରିଡର ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଳ ଲାଇନରେ ଅଣ୍ଡର ପାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଆଖି ଦୃଶିଆ କାମ ହୋଇନାହିଁ । ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ରେଳବାଇ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।"
