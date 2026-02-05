ETV Bharat / state

ଟ୍ରେନ ଗତିରେ ବାଧକ ଗଜରାଜ ! ହାତୀ କରିଡର ଯୋଗୁଁ ରାତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍

ରାତି ହେଲେ କମୁଛି ରେଳ ଗତି । ଗଜରାଜଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଟ୍ରେନ । ରେଳ ଓ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ?

ELEPHANT CORRIDOR IN SAMBALPUR
ଟ୍ରେନ ଗତିରେ ବାଧକ ଗଜରାଜ ! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 5, 2026 at 1:21 PM IST

ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Elephant Corridor ସମ୍ବଲପୁର: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ଡିଭିଜନରେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ରାତିରେ ଟ୍ରେନ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ହୋଇଯାଇଛି । ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହେଉକି ପାସେଞ୍ଜର, ମୁଖ୍ୟତଃ ରାତି ସମୟରେ ଚାଲୁଥିବା ସବୁ ଟ୍ରେନ, ସମୟ ସାରଣୀ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁନାହିଁ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟ୍ରେନ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଜନମାନସରେ ଏହି କଥା ଆସିଥାଏ ଯେ, ଟ୍ରେନ ଲାଇନ କ୍ଳିଅର ନଥିବାରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜି ଥାଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଗଜରାଜଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ତେବେ ହାତୀମାନେ କିପରି ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି ? ରେଳ ଓ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ?

ସମ୍ବଲପୁର ହାତୀ କରିଡର (ETV Bharat)

ରାତି ହେଲେ କମୁଛି ରେଳ ଗତି:

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ରେଳ ଲାଇନରେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେନର ଗତି କମ ହୋଇଯାଉଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ରାତି ସମୟରେ ରେଳଗାଡ଼ି କମ ଗତିରେ ଚାଲୁଛି । ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ । ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର-କଟକ ରେଳ ଲାଇନରେ ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ଲାଇନରେ ରହିଛି ଏକାଧିକ ହାତୀ ଚଲାପଥ । ଫଳରେ ରାତି ହେଲେ ହାତୀଙ୍କ ଗତିଵିଧି ବଢ଼ିଯାଉଛି । ହାତୀମାନେ ରେଳ ଲାଇନ ଉପରକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନର ଗତି ବି କମ ହୋଇଯାଉଛି ।

Elephant Crossing Road
ହାତୀ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଛନ୍ତି (ETV Bharat)
ଗଜରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ଗତି ହ୍ରାସ:

ସମ୍ବଲପୁର ଟେରିଟୋରିଅଲ DFO ଯାଧବ ସୁଦର୍ଶନ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ସମ୍ବଲପୁର ବନଖଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ 70ରୁ 80ଟି ହାତୀ ରହୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ବନଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅନୁଗୋଳ-ସମ୍ବଲପୁର 2 ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ରେଳପଥ ଯାଇଛି । ଏଥିରେ 21ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାତୀମାନେ ରେଳପଥ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଓ ରେଳ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଏକ ସମନ୍ବୟ ବୈଠକ କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହ DRM କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ କରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ହାତୀମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଠାବ କରାଯାଉଛି । କୌଣସି ରେଳ ଟ୍ରାକରେ ହାତୀର ଗତିବିଧି ଥିଲେ ସେହି ଟ୍ରାକରେ ଟ୍ରେନର ଗତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ହର୍ନ ବଜେଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଉଛି ।

ହାତୀ ଗତିବିଧି ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିବ AI ଟାୱାର:

ଏହାସହ ବନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁର-ରେଢ଼ାଖୋଲ ରେଳ ଲାଇନର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ହାତୀ ଗତିବିଧି ରହିଛି, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । DFO ଯାଧବ

ସୁଦର୍ଶନ ଗୋପୀନାଥ କହିଛନ୍ତି, "ହାତୀ ଗତିବିଧି ସ୍ଥାନରେ ଆଗକୁ AI ଟାୱାର ଲଗାଯିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ । ବନ ବିଭାଗର ରେଞ୍ଜ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ରେଞ୍ଜରମାନେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହ ସମନ୍ବୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରି ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଗତିବିଧି ଥିଲେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରେନର ଗତିକୁ 40ରୁ 50 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ଟ୍ରେନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରୋକା ବି ଯାଉଛି l ରେଳବାଇ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଛି ।"

Elephant corridor in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁର ହାତୀ କରିଡର (ETV Bharat)

ହାତୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ:

ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ଡିଭିଜନର ଡିଆରଏମ ବିନୀତ ସିଂଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଚଳିତ ବଜେଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡିଶାରେ ରେଳ ଲାଇନରେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ତଥା ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ 10,928 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ରେଳ ଟ୍ରାକରେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ AI-ID system ଓ କବଜ ଟ୍ରେନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଅଫ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର ସେନ୍ସରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । ଏଥିରେ ଏଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ଯାହା ହାତୀ ରେଳ ଲାଇନ ପାଖକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେଇଦେବ । ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର-ଅନୁଗୋଳ ରେଳ ଲାଇନର ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟରେ 30ରୁ 40 କିମି ରେଳ ଲାଇନ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଠି ଟ୍ରେନର ଗତିକୁ ରାତି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିମି ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପଡୁଛି । ତେଣୁ ରାତିରେ ଟ୍ରେନ ଗୁଡିକ ଯାତାୟାତରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ।

Elephant corridor in Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁର ହାତୀ କରିଡର (ETV Bharat)

ଡିଆରଏମ ବିନୀତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ମୋଟ 80 କିମି ରେଳ ପଥ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ହାତୀ ଚଲାପଥ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ ଗୁଡି଼କର ଗତି ରାତି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30 କିମି ରହୁଛି । ହାତୀ କରିଡର ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଟ୍ରେନ ଗୁଡିକର ଗତିକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି ।"

ହାତୀ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ !

ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା କଟକ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆସୁଥିବା ସବୁ ଟ୍ରେନ ରାତି ସମୟରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି । ଯେମିତି କି ପୁରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଇଣ୍ଟର୍‌ସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାତି 10ଟା 30ରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତି 12ଟା30ରୁ 1ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚୁଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।

ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ସୁକାନ୍ତ କର କହିଛନ୍ତି, ରେଳ ବିଭାଗ ହାତୀ କରିଡର ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ସଫେଇ ଦେଉଛି । କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହାତୀ କରିଡରରେ ଟ୍ରେନ ଧକ୍କାରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ରେଳବାଇ, ବନ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏକ ବୈଠକ କରି କମିଟି ଗଠନ କରି ହାତୀ କରିଡର ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଳ ଲାଇନରେ ଅଣ୍ଡର ପାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଆଖି ଦୃଶିଆ କାମ ହୋଇନାହିଁ । ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ରେଳବାଇ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

