କେନାଲରେ ଫସିଥିଲା ହାତୀ ଛୁଆ; ମାଆର ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟାରେ ହେଲା ଉଦ୍ଧାର, ସହଯୋଗ କଲା ବନ ବିଭାଗ
ଚମ୍ପୁଆ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମୁଦଲକ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ KIP ର ଏକ କେନାଲରେ ଫସି ରହିଥିବା ଏକ ହାତୀ ଛୁଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : August 21, 2026 at 7:44 AM IST
Elephant Calf Rescued ଭୁବନେଶ୍ବର: ମାଆର ମମତା ଆଗରେ ହାର ମାନିଲା ବିପଦ । ନାଳ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଥିବା ଏକ ହାତୀ ଛୁଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଲା ମାଆ ହାତୀ । କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସମନ୍ୱିତ ଅଭିଯାନ ପରେ ୧୫ ଦିନରୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ବୟସର ଏକ ହାତୀ ଛୁଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।
କେନାଲରେ ଫସିଗଲା ଛୁଆ ହାତୀ:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ ୮ଟା ସମୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମୁଦଲକ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ କାନପୁର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (KIP)ର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ କେନାଲରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଦିନରୁ ମାସେ ମଧ୍ୟରେ ବୟସର ହାତୀ ଛୁଆ ଫସି ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୩ରୁ ୪ ଫୁଟ୍ ଚଉଡ଼ା କେନାଲରୁ ଛୁଆକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ମାଆ ହାତୀ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ।
ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ଚମ୍ପୁଆ ରେଞ୍ଜ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଘଟଣାଟି ଗାଁ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବାରୁ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜମା ହୋଇଥିଲେ । ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ।
ହାତୀ ଛୁଆ ଉଦ୍ଧାର:
ଚମ୍ପୁଆ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ସାଗର ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ପ୍ରଥମେ ନାଳର ପାଣିକୁ ଅଟକାଇ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା । ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ମାଆ ହାତୀ ପାଇଁ ଛୁଆ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବା ସହଜ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଏସିଏଫ ସୁଦୀପ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଡିଭିଜନ ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ୍ ଟିମ୍, କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ, ରାପିଡ୍ ରେସପନ୍ସ ଟିମ୍ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ନାଳ ନିକଟରୁ ମାଆ ହାତୀକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲା ।
ଶେଷରେ ମାଈ ହାତୀଟି ଛୁଆ ହାତୀକୁ ନାଳରୁ ବାହାର କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲା । ଆଗକୁ ଥିବା ଏକ ନାଳ ଅତିକ୍ରମ କରି ମାଆ ଓ ଛୁଆ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ । ଏହି ଯୋଡା ହାତୀମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଡ୍ରୋନ୍ ନଜରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୬୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ୧୩ଟି ହାତୀଙ୍କ ଦଳ ଥିଲା । ଶେଷରେ ସେହି ଦଳର ଗତିପଥ ଅନୁସରଣ କରି ମାଆ ହାତୀ ନିଜ ଛୁଆକୁ ନେଇ ହାତୀ ପଲରେ ମିଶିଯାଇଥିଲା ।
ଏସିଏଫ୍ ସୁଦୀପ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେମିକାଲ୍ ଇମୋବିଲାଇଜେସନ୍ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯାଇନଥିଲା । ମାଆ ହାତୀ ନିଜ ଛୁଆକୁ ନିଜେ ବିପଦରୁ ବାହାର କରିଥିଲା । ବନ ବିଭାଗ କେବଳ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ନାଳର ପାଣି ଡାଇଭର୍ଟ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଧାରିତ ମନିଟରିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଚାଷୀଙ୍କୁ କଚାଡି ମାରିଲା ଦନ୍ତା, ହିନ୍ଦୋଳ ବନାଞ୍ଚଳରୁ ଛୁଆହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ
ବିଶ୍ବ ହାତୀ ଦିବସ: ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛି ହାତୀ-ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ, 10 ବର୍ଷରେ ମଲେଣି 927 ହାତୀ, ଗଲାଣି 1349 ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର