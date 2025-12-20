ETV Bharat / state

କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ହାତୀ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ; ରାତି ତମାମ ନିଜ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ମା' ହାତୀ

ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବନାଞ୍ଚଳର ଗଦାଶିଳା ସେକ୍ସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାଦିଆ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା । ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ ତାରରେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ଏହି ହାତୀ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।

କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ହାତୀ ଛୁଆ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବନାଞ୍ଚଳରେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ
କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ହାତୀ ଛୁଆ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବନାଞ୍ଚଳରେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 20, 2025 at 10:49 PM IST

1 Min Read
ଢେଙ୍କାନାଳ: କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ହାତୀ ଛୁଆ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବନାଞ୍ଚଳରେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ । ମୃତ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାତି ତମାମ ମା' ହାତୀ କରିଛି ଉଦ୍ୟମ । ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡର ସଦର ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାଦିଆ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ହାତୀ ଛୁଆକୁ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ଶୁଣ୍ଢରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ହାତୀପଲ । ଯାହାର ସିସିଟିଭି ଏବେ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ଜଏଣ୍ଟ ଟାକ୍ସ ଫୋର୍ସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ।

କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ହାତୀ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ; ରାତି ତମାମ ନିଜ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ମା' ହାତୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡର ସଦର ବନାଞ୍ଚଳରେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ଏକ ହାତୀ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସଦର ବନାଞ୍ଚଳର ଗଦାଶିଳା ସେକ୍ସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାଦିଆ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା । ହାତୀମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଖଳାରେ ଧାନ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ ତାର ଲାଗି ଏହି ହାତୀ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ ରେ କରେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସକ୍ ଲାଗି ହାତୀ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ମୃତ ହାତୀ ଛୁଆର ବୟସ ମାତ୍ର ୬/୭ମାସ ହେବ ବୋଲି ଆନୁମାନ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ହାତୀ ଶାବକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ । ହାତୀ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାତି ତମାମ ମା' ହାତୀ ସମେତ ୩ଟି ହାତୀ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଲିଥିଲା। ରାତି ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମା' ହାତୀ ସହିତ ହାତୀମାନେ ମୃତ ହାତୀ ଛୁଆକୁ ଜଗି ରହି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ମା' ହାତୀ ପାଖ ପୋଖରୀରୁ ଶୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଆଣି ମୃତ ଛୁଆ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚୁ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ହାତୀମାନେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଲେଉଟାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଲିଥିଲା । ଯାହାକି ହାତୀ ପ୍ରେମୀ ତଥା ଆଜିର ମଣିଷ ସମାଜକୁ ବେଶ ବିଚଳିତ କରିଛି ।

ଏପରିକି ଗତ ରାତିରେ ହାତୀ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରି ମା' ହାତୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ ହାତୀମାନେ ମୃତ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ଦୂର ପଳାଇଥିଲେ । ଆଜି ସେହି ହାତୀ ଛୁଆର ମୃତଦେହକୁ ଠାବ କରିଛି ବନବିଭାଗ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଏଣ୍ଟ ଟାକ୍ସ ଫୋର୍ସ ଟିମ୍ ଓ କପିଳାସ ହାତୀ ଉଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ପହଁଚି ବ୍ୟବଛେଦ କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ହାତୀମାନେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ନିଜ ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଅଂଚଳବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

