ETV Bharat / state

ଅନୁଗୁଳରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ; ରାତିକ ଭିତରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଦଳିଦେଲା

ସାତକୋଶିଆରେ ଦନ୍ତା ଜଣେ ୱାଚରଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛି । ସେହିପରି ଆଠମଲ୍ଲିକ ଲିମ୍ବଡିହ ଗାଁରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ

elephant attack in angul
ଅନୁଗୁଳରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ; ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଦଳିଦେଲା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 23, 2026 at 12:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅନୁଗୁଳ: ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ । ରାତିକ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ମାରିଦେଲା ଦନ୍ତା । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଉତ୍ତେଜନା । ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ବନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତେଜିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଗତକାଲି ରାତିରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସାତକୋଶିଆରେ ଦନ୍ତା ଜଣେ ୱାଚରଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛି । ତାଙ୍କ ସହ ଥିବା ଅନ୍ୟଜଣେ ୱାଚର ଗୁରୁତର ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଆଠମଲ୍ଲିକ ଲିମ୍ବଡିହ ଗାଁରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।

ଗତ ରାତିରେ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପମ୍ପାସର ରେଞ୍ଜ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ଦୁଇ ଜଣ ୱାଚର ବିଶ୍ଵରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ଦୟାନିଧି ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ଦନ୍ତା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ସେମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ହୁକିଂ ତନଖି ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଘୋଡ଼ାପୋତା ନାଳ ନିକଟରେ ଏକ ଦନ୍ତାହାତୀ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ । ହାତୀ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ପରେ ଉଭୟେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଦନ୍ତା ୱାଚର ବିଶ୍ଵରଞ୍ଜନ ଓ ଦୟାନିଧିଙ୍କୁ ଶୁଣ୍ଢରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା | ହାତୀର ଦାନ୍ତ ବିଶ୍ଵରଞ୍ଜନଙ୍କ ପିଠିରେ ପଶିଯିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।

ଦନ୍ତା ଆକ୍ରମଣରେ ଦୟାନିଧି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦୟାନିଧିଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଉଥିବା ୱାଚରଙ୍କର ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଖବର ମିଳିବା ପରେ ପୂରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା।

ସେହିପରି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଆଠଲ୍ଲିକ ବନ ଖଣ୍ଡରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଆଠମଲ୍ଲିକ ଲିମ୍ବଡିହ ଗାଁର ନଳ ପ୍ରଧାନ ନାମ୍ନୀ ମହିଳାଜଣକ ଘର ପଛପଟକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ଥିଲା। ପରେ ଶୁଣ୍ଢରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରି ଦେଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଲିମ୍ବଡିହ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ବନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଶୁଝା କରୁଛନ୍ତି । ସବୁବେଳେ ହାତୀ-ମଣିଷ ଏପରି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଵିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଥିବା ସାତକୋଶିଆ DFO ଗଦାଧର ପତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଟ୍ରକକୁ ପଛ ପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବାଇକ୍, ଆଖି ବୁଜିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁଣି ଆମ୍ବ ଗୋଟାଇବାକୁ ଯାଇ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ

TAGGED:

ଅନୁଗୋଳରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ
ELEPHANT ATTACK DEATH
ELEPHANT ATTACK ANGUL
ଅନୁଗୋଳରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ
ANGUL ELEPHANT ATTACK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.