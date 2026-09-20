ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ: ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାକୁ BEOଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ
ଶୁକ୍ରବାର ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ କମ୍ପାନୀ TPCODL ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ପୈଠ ନ କରାଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : September 20, 2026 at 8:28 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ପୈଠ ହୋଇନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କାଟିଦିଆଯାଇଛି । ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ । ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ତୁରନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଶୁକ୍ରବାର ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ କମ୍ପାନୀ TPCODL ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ପୈଠ ନ କରାଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ । ଫଳରେ କିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଠାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ଣ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ।
BEOଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ସ୍ବାଭାବିକ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ଯେପରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ ସେନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଏଥିସହ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (BEO) ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଲ୍ ବକେୟା ଯୋଗୁଁ ଆଗକୁ ଯେପରି ସ୍କୁଲର ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କାଟିବା ପରିସ୍ଥିତି ନଉପୁଜେ, ତାହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୁବିଧା:
ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ୟୁଡାଇ ପ୍ଲସ ରିପୋର୍ଟ ଆନୁସାରେ ଆନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 61,594ଟି ସ୍କୁଲ ରହିଥିବା ବେଳେ 59928ଟି ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ରହିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରେ 59,549ଟି ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏହା ସହିତ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ 7863ଟି ସ୍କୁଲରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ରହିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର 61,471ଟି ସ୍କୁଲରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ରହିଛି 58,998ଟି ସ୍କୁଲରେ । ସେହିପରି ଭାବରେ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ 9509ଟି ସ୍କୁଲରେ ରହିଥିବା ବେଳେ 57,348ଟି ସ୍କୁଲରେ ବଗିଚା ରହିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ୟୁଡାଇ ପ୍ଲସ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ସେହିପରି ଭାବରେ 51,259ଟି ସ୍କୁଲରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିଛି । 47,299ଟି ସ୍କୁଲରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ସେହିପରି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ 51,069ଟି ସ୍କୁଲରେ ରହିଥିବା ବେଳେ 32,414ଟି ସ୍କୁଲରେ ବର୍ଷାଜଳକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାମ୍ପ 53,862ଟି ସ୍କୁଲରେ ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର