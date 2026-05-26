ରଖେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ ! ଖୁଣ୍ଟିରେ ଚଢି ତାର ଭିଡୁଥିଲେ, ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ତାରରେ ଝୁଲି ରହିଲେ...
ବାରମ୍ବାର ତାର ପୋଡିବା ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢି ତାର ବଦଳାଉଥିଲେ । ହଠାତ୍ କରେଣ୍ଟ ମାଡ ଖାଇ ଅଚେତ ହୋଇପଡିଲେ ... ରିପୋର୍ଟ- ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : May 26, 2026 at 3:20 PM IST
ଗଜପତି: ରଖେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ ! ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପ୍ରବଳ ଖରା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ପୋଡି ଯିବାରୁ, ତାର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପୋଲ ଉପରେ ଚଢିଥିଲେ ଜଣେ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ହଠାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଯାଇ ପୋଲରୁ ଖସି ତାର ଉପରେ ଓହଳି ରହିଥିଲେ । ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ଭାବିଥିଲେ । ହେଲେ ସହକର୍ମୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଚେତା ଫେରିଥିଲା ।
'ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ, କି କରି ପାରେ ବଳବନ୍ତ'-
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଏହି କଥାକୁ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି । ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି କେଉଟ ସାହିରେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ପୋଡି ଯାଇଥିଲା । ବାରମ୍ବାର ତାର ମରାମତି ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନଥିଲା । ତେଣୁ ଆଜି ସକାଳୁ ନୂଆ ତାର ଭିଡିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା କେତେକ ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଅଜୁ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ହଠାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ପୋଲରୁ ଖସିପଡିଥିଲେ ।
ତେବେ ସେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାରୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାରରେ ଓହଳି ରହିଥିଲେ । ଦେଖିବା ଲୋକେ ଭାବିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟର ତାରରେ ଝୁଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ହେଲେ କିଛି ଦୂରରେ କାମ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି । ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ି ଅଚେତ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସିପିଆର୍ ଦେଇଥିଲେ ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିକଟସ୍ଥ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଚେତା ଫେରିଥିଲା । ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି 'ରଖେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ ।'
"ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୋଲ ଉପରେ ଚଢି ମରାମତି କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଠିକା କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ହଠାତ୍ ଇନଭର୍ଟର କରେଣ୍ଟ ମାଡ ଖାଇ ଥାଇ ପାରନ୍ତି । ଏହା ପରେ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ପୋଲ ଉପରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ନିରାପତ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ ପିନ୍ଧିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲେ । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ପଠାଯିବ । ସେ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ," ବୋଲି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ସାଥି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ହେଉ କି ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ସୁରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ, ଜଣେ ଲୋକେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିବା ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି