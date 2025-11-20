ETV Bharat / state

ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ-ଶିଳପୁଆ ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର, ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଅଲୋଡା ବାହା-ବ୍ରତରେ ଲୋଡା

ରାଜଧାନୀର ଖଣ୍ଡଗିରିର ଛକ ନିକଟରେ ଚକିଶିଳ ଦେକାନରେ ପଥରରୁ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ୬୪ ବର୍ଷିୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 20, 2025 at 10:59 PM IST

ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିବାହ ହେଉ କି ବ୍ରତଘର ଏମିିତିକି ପୁନେଁଇ ପର୍ବରେ ଖୋଜାପଡେ ଶିଳ-ଶିଳୁପୁଆ, ଚକ୍କି, ଘୋରଣା । ଏମିତିକି ମୁଗ ଓ ବିରି ରଗଡିବାକୁ ପଥରରେ ତିଆରି ଘୋରଣାର ବ୍ୟବହାର ବିଶେଷ କରି ଗାଁ ଗହଳିରେ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଭଳି ଆଧୁନିକ ଉପକରଣର ଯୁଗରେ ଏଗୁଡିକର ବ୍ୟବହାର ଧିରେ ଧିରେ କମିଛି । ଗାଁ ଗୁଡିକରେ ବହୁଳ ଭାବେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସହରରେ ଏତେଟା ନୁହଁ । କେବଳ ପୁନେଁଇ ପର୍ବରେ କଳା ମୁଗୁନୀ ପଥରରେ ତିଆରି ଏହି ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବଢୁଛି ଆଗ୍ରହ । ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତାକଡାରେ ପଥରରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ପେଷଣା, ହେମଦସ୍ତା, ଶିଳ, ଶିଳପୁଆ, ଦୀପ ଓ ଝୁଣା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭଳି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଯାହାର ଦର ଦୁଇ ଶହ- ତିନି ଶହ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।

ରାଜଧାନୀର ଖଣ୍ଡଗିରିର ଛକ ନିକଟରେ ଚକିଶିଳ ଦେକାନରେ ପଥରରୁ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ୬୪ ବର୍ଷିୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁ (ETV BHARAT ODISHA)

୫୦ ବର୍ଷ ହେଲା ପଥରରୁ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତ୍ରିଲୋଚନ :

ରାଜଧାନୀର ଖଣ୍ଡଗିରିର ଛକ ନିକଟରେ ଚକିଶିଳ ଦେକାନରେ ପଥରରୁ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ୬୪ ବର୍ଷିୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ମୁଗୁନି ପଥରରେ ତିଆରି ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ୫୦ ବର୍ଷ ଧରି ତ୍ରିଲୋଚନ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଦୋକାନରେ କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ । ଏବେ ନିଜେ ସେହି ଦୋକାନକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଖାପାଖି ୧୦- ୧୫ ଟି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପଥର ସାମଗ୍ରୀ । ଏହାର ଚାହିଦା ଏତେଟା ନାହିଁ । ତଥାପି ବାହାଘର ଓ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଥିବାରୁ ବେପାରୀ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ବାହାଘର ସିଜିନ ଥିବାରୁ ଏବେ ଟିକେ ଶିଳ, ଘୋରଣାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁ ।

ପଥର ତିଆରି ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀର ଦର:

ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁ କୁହନ୍ତି, "ସହରରେ ଶିଳ, ଘୋରଣା ଆଦର କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଦର କମିବା ଫଳରେ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କମୁଛି । ଛୋଟ ଶିଳ ସାଢ଼େ ୪ ଶହ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଢ଼େ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଘୋରଣା ଛୋଟ ୮ ଶହରୁ ବଡ଼ ସାଢ଼େ ତିନ ହଜାର ଟଙ୍କା, ଖଲ ସାଢ଼େ ୪ ଶହରୁ ୯ ଶହ ଟଙ୍କା, ନୋଳ ୮ ଶହରୁ ସାଢ଼େ ତିନିହଜାର, ଚନ୍ଦନପେଡ଼ା ଶହେ ଟଙ୍କାରୁ ୨ ଶହ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁଛି। ଜଳଯନ୍ତ୍ର ୭ ଶହ ଓ ପଦ୍ମଫୁଲ ଦାମ୍ ୯୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। "

ଶିଳ ଓ ଶିଳପୁଆର ବ୍ୟବହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ହିତକର:
ପୂର୍ବରୁ ଶିଳନୋଳର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଥିଲା । କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରାଶଂର ବ୍ୟବହାର କମମାତ୍ରାରେ ରହୁଥିଲା । ଶିଳ ଓ ଶିଳପୁଆର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କ ମାଂସପେଶୀର ଶକ୍ତି ଠିକ ରହୁଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବାରୁ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ପଥରରେ ମସଲା ବଟା, ଆଣରେ ସାମଗ୍ରୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଂଶ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏହା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ଅଟେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତ୍ରିଲୋଚନ ।



ଶିଳ ଓ ଶିଳପୁଆରର ବ୍ୟବହାର:
ପେଷଣା, ଶିଳ, ଶିଳପୁଆ ଓ ଖଲ ଆଦିର ବ୍ୟବହାର ବହୁ ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ଅନୂରୂପ ଭାବେ ବୁଧେଇ ଓଷା, ସାବତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଷଠୀଓଷା, ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଭଳି ବିବାହ ଆଦି ପର୍ବରେ ଶିଳ, ଶିଳପୁଆ ବିନା ହୋଇପାରେନି। କେବଳ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏ ସବୁର ବ୍ୟବହାର ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ତେବେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏହି କାମରେ କୌଣସି ପାରିଶ୍ରମିକ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହି ବୃତ୍ତିରୁ ଓହରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି।

କେଉଁ ପଥରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ?
ବିଭିନ୍ନ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବଉଳମାଳା, ଧଳା ବଗଡ଼ା, କଳା ମୁଗୁନି ଓ ସାଧାରଣ ଧଳା ପଥରରେ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ଯେହେତୁ ପଥର ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଉଥିବାରୁ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗୁଛି । ପଥରର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସାମଗ୍ରୀର ଜିନିଷ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଜିନିଷ ତିଆରି ହେବାକୁ ନୟାଗଡ଼, ଯାଜପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପଥର ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ଆସୁଛି।

ପଛରରୁ ତିଆରି ପେଷଣା
ପଛରରୁ ତିଆରି ପେଷଣା (ETV BHARAT ODISHA)


ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକର ଚାହିଦା ବହୁତ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ କମ ରହିଛି । ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଶିଳାକୁ ଖୋଜାପଡ଼ିଥାଏ । ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି ପଥର ସାମଗ୍ରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଥର ମିଳିବ ଏକ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ହୋଇପଡିଛି, ଯେତେବି ପଥର ସାମଗ୍ରୀ ଆସୁଛି ତାହା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରହୁଛି । ଆମେ ଏହାକୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ରୋଜଗାର କରି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ. ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ଏଠାରେ ରହୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତ୍ରିଲୋଚନ ।


ଏପଟେ ଗ୍ରାହକ ମୀନାରାଣୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ । ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଅଟେ । ଶିଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ମସଲା ବାଟିଲେ ସ୍ୱାଦ ବଢିଥାଏ । ଶିଳ ଘରକୁ ନେଲେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ସହିତ ମସଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଏହାରଦାମ ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି...."

ପଥରରୁ ତିଆରି ହେମଦସ୍ତା
ପଥରରୁ ତିଆରି ହେମଦସ୍ତା (ETV BHARAT ODISHA)
ଠିକ ସମୟରେ ପଥର ମିଳୁନଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ, କାରଣ ପଥର ମିଳୁନଥିବାରୁ ଦାମ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ମଧ୍ୟ କିଣିବାକୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତ୍ରିଲୋଚନ ।
ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ-ଶିଳୁପୁଆ
ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ-ଶିଳୁପୁଆ (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଗଞ୍ଜାମର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବାର୍ତ୍ତା ବାହକ- ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଠିଶାଳ ବା ଉଷାକୋଠୀ ଯାତ୍ରା

