ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଅନ୍ଧାରରେ, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କୋକେଇ ଯାତ୍ରା
ଦୀର୍ଘଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଅନଶନ ଯୋଗେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅବନ୍ନତି ହେଉଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : November 17, 2026 at 4:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଘର ଆଲୋକିତ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ୪୮ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ସାମୂହିକ ଆମରଣ ଅନଶନ, ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ଛକରେ ଜୀବନ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କୋକେଇ ଯାତ୍ରା କରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଅନଶନ ସ୍ଥଳରେ ଜୀବନ୍ତ ମୃତଦେହ ପରି ପଡ଼ି ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଅବନ୍ନତି:
ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଦାବି ଓ ଜୀବିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଠିକାଦାର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସାମୂହିକ ଆମରଣ ଅନଶନ ୧୫ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘର, ଅଫିସ୍, ଗଣମାଧ୍ଯମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧକାର ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ଆଜି ସେହି ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜ ଦୁଃଖ ଓ ଅସହାୟତା ଜଣାଇବାକୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ କୋକେଇ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଅନଶନ ଯୋଗେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅବନ୍ନତି ହେଉଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢିଛି ।
ଏନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଲିକୁ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ଆମେ ତାହାକୁ ନେଇ ଦାବି କରିଥଲୁ । କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଲା ପରେ ସରକାର କି କମ୍ପାନୀ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଭାବରେ କୋକେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଛୁ । ସରକାର ଯେଉଁ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେବାକୁ ଏଭଳି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
"ଆମେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଛୁ । ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଘର ଦେଖିନାହୁଁ । ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ସରକାର ଶୋଇବାର ଫଳ,"~ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କେଦାର କହିଛନ୍ତି ।
ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି
- ଛଟେଇ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି
- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୂର୍ବ ଆଶ୍ୱାସନାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା
- ନୂତନ ଠିକାରେ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା
- ମିଟର ରିଡର୍ ଓ ବିଲ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରି ପ୍ରଦାନ
- ଶ୍ରମିକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା
- ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଠିକାକରଣ ଓ ଘରୋଇକରଣ ନୀତି ପୁନର୍ବିଚାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର