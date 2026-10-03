ETV Bharat / state

ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ନୀତିର ଅବଧି ବଢ଼ିଲା ଆଉ ୩ ମାସ: ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶା ଇଭି ପଲିସି ୨୦୨୧ ବଳବତ୍ତର

ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋବିଲିଟିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ଏବଂ ସସ୍‌ଟେନେବଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

Electric Vehicle Policy extended by another 3 months: Odisha EV Policy 2021 to remain in force until December 31, 2026.
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ନୀତିର ଅବଧି ବଢ଼ିଲା ଆଉ ୩ ମାସ: ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶା ଇଭି ପଲିସି ୨୦୨୧ ବଳବତ୍ତର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 3, 2026 at 11:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Electric Vehicle Policy extended, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଡିଜେଲ୍‌ରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋବିଲିଟି ଆଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗତି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିଚାଲିଛି । ତା’ରି ଭିତରେ "ଇଭି-ପଲିସି -୨୦୨୧" କୁ ଆଉ ୩ ମାସର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୬ ଯାଏଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ପଲିସି । ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଇବା, ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଇଭି ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍‌କୁ ଆଗକୁ ନେବା ସହ ଯାନବାହନଜନିତ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ହେଉଛି ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ତେବେ ଏହି ତିନି ମାସର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କେବଳ ଅବଧି ବଢ଼ାଇବା ନା ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ ନୂଆ ଇଭି ନୀତିର ରୋଡମ୍ୟାପ୍, ସେନେଇ ଏବେ ନଜର । କାରଣ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇଭି ଯାତ୍ରା କେଉଁ ନୂଆ ନୀତି ଓ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ତାହା ହିଁ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ।


ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଆଉ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ପଲିସି, ୨୦୨୧ର ଅବଧି । ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୬ ଯାଏଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଏହି ନୀତି । ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋବିଲିଟିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ଏବଂ ସସ୍‌ଟେନେବଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।

ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୬ ଯାଏଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ପଲିସି ।
ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୬ ଯାଏଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ପଲିସି । (ETV Bharat Odisha)


୨୦୨୧ରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ପଲିସିର ଅବଧି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ୨୦୨୬ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ଯାଏଁ ଏହି ପଲିସି ବଳବତ୍ତର ରହିବ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟର ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।
ପେଟ୍ରୋଲ୍,ଡିଜେଲ୍ ଯାନ ବଦଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଲେ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଯାନବାହନଜନିତ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବାରେ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ । ସେହିପରି EV ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋବିଲିଟି ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍‌କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୀତିର ଭୂମିକା ରହିଛି ।

ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଇବା, ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଇଭି ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍‌କୁ ଆଗକୁ ନେବା ସହ ଯାନବାହନଜନିତ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ହେଉଛି ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଇବା, ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଇଭି ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍‌କୁ ଆଗକୁ ନେବା ସହ ଯାନବାହନଜନିତ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ହେଉଛି ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । (ETV Bharat Odisha)
ତେବେ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ପରେ ରାଜ୍ୟର ଇଭି ନୀତିର ରୂପରେଖା କଣ ରହିବ, ନୂଆ ପଲିସି ଆସିବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ନୀତିରେ ଆଉ ସଂଶୋଧନ ହେବ,ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର । ଏବେ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋବିଲିଟିକୁ ଗତି ଦେବାକୁ ଇଭି-ପଲିସି ୨୦୨୧ର ଅବଧି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସରକାର ।
ଏହି ତିନି ମାସର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କେବଳ ଅବଧି ବଢ଼ାଇବା ନା ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ ନୂଆ ଇଭି ନୀତିର ରୋଡମ୍ୟାପ୍, ସେନେଇ ଏବେ ନଜର ।
ଏହି ତିନି ମାସର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କେବଳ ଅବଧି ବଢ଼ାଇବା ନା ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ ନୂଆ ଇଭି ନୀତିର ରୋଡମ୍ୟାପ୍, ସେନେଇ ଏବେ ନଜର । (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥା, 44 ଦିନିଆ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଜଳ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମ୍ପର୍କକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ‘ସୁଜଳ’ ଅଭିଯାନ; ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଜୀବନଶୈଳୀର ଅଂଶ କରିପାରିବ କି ଓଡ଼ିଶା ?

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ନୀତି
ଓଡ଼ିଶା ଇଭି ପଲିସି ୨୦୨୧
ELECTRIC VEHICLE POLICY EXTENDED
ODISHA EV POLICY 2021
ODISHA EXTENDED EV POLICY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.