ତୈଳ ସଙ୍କଟ ପ୍ରଭାବ; ବଦଳୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦ, EV ସୋରୁମରେ ଜମୁଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼
ତୈଳ ସଙ୍କଟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ EV ବଜାର ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନୂଆ ସୁଯୋଗ । ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ଚାହିଦା । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : May 16, 2026 at 6:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ଚାହିଦା, ସୋରୁମ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଖଚାଖଚ୍ ଭିଡ଼ । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ତୈଳ ସଙ୍କଟ । ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା ତେବେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏପରି କିଛି ଟାଙ୍କିରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସୀମିତ ପରିମାଣର ଦିଆଯାଉଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ବଦଳିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନାହିଁ । ଦୁଇ ଚକିଆ ଠାରୁ ଚାରି ଚକିଆ, ସବୁଠି ଇଭି ଗାଡିର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସୋରୁମ୍ ଗୁଡିକରେ ବଢିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ । କମ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା କମେଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ EV ଗାଡି କିଣୁଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି । ସହରଠାରୁ ଗାଁ ସବୁଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡି କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ । ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତିଦିନ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଭି ଗାଡ଼ି ଅଧିକ କିଣୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଇଭି ଗାଡ଼ି ସୋରୁମରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢିଛି । ଦୁଇ ଚକିଆ ଇଭି ସ୍କୁଟର ଓ ବାଇକ୍ର ଚାହିଦା ସର୍ବାଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି," ପେଟ୍ରୋଲ ଅଭାବ ସମୟରେ ଆମେ ଅଫିସ ଯାଇପାରୁନୁ । ଯଦି କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ତେବେ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି । ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଯାହା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଇଭି ଗାଡ଼ି ବୁକିଂ କରିଛି । କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ।"
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଧର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,"ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି କିଣିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ଓ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବା । ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଖରା ହେଉଛି, ଏହାରି ଭିତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ଘଣ୍ଟାଘଣ୍ଟା ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡି କିଣିବା ଭଲ । ବିଶେଷ କରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଏହାର ଭଲ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ।"
ତୈଳ ସଙ୍କଟ EV ବଜାର ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନୂଆ ସୁଯୋଗ:
'ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ସ' କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ EV ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ଅନେକ ଗୁଣ ବଢ଼ିଛି । କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯାତାୟାତ, ସରକାରୀ ସବସିଡି ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ଅନେକ କାରଣରୁ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି । ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି, ସେଠି ଇଭି ବଜାର ପାଇଁ ଏହା ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 40ରୁ 50ଟି ଗାଡି ବିକ୍ରି ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ । ଡିଜେଲ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଗାଡି ଆସିପାରୁ ନାହିଁ । ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବୁକିଂ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ଆମ ପାଖରେ 50 ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ରହିଛି । ଆହୁରି ଏବେ 10ରୁ 20 ଜଣ ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ନନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ EV ଗାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ।"
'ATHER' କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର ବଳରାମ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ପେଟ୍ରୋଲ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ଏବେ EV ଗାଡିର ଚାହିଦା ବଢୁଛି । ଦିନ ଥିଲା ବହୁତ କମ୍ ଗ୍ରାହକ ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହି 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 100ରୁ ଅଧିକ ବୁକିଂ କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି କେବଳ 30ରୁ 40ଟି ବୁକିଂ କରାଯାଇଛି ।ଏଠାରେ ମାତ୍ର 10ରୁ 20 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବୁକିଂ କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଗାଡି ଆସିବା ପାଇଁ ଏକ ମାସ ସମୟ ଲାଗୁଛି । ଏଭଳି ଯଦି ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ ତେବେ ଆଗକୁ ବୁକିଂ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ । 'ATHER' ଗାଡିର ଦର 1 ଲକ୍ଷ 40 ହଜାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଇଭି ଗାଡି ନେଉଛି ଆଗକୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବେ ନାହିଁ ।"
ସେହିପରି 'ଓଲା' କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର ଶେଖ୍ ତସ୍ଲିମ ଖାନ୍ କହିଛନ୍ତି," ଯେହେତୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ବଢୁଛି ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଇଭି ଗାଡି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଦିନକୁ ମାତ୍ର 4ରୁ 5ଟି ବୁକିଂ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 30ରୁ 40ଟି ଗାଡ଼ି ବୁକିଂ ହେଉଛି । ଗତକାଲି 100ରୁ ଅଧିକ ବୁକିଂ ହୋଇଛି । ପେଟ୍ରୋଲ ସଙ୍କଟରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠି ବଡ଼ ବିକଳ୍ପ । ଏହାର ଦର 90 ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି, ସେଠି EV ବଜାର ପାଇଁ ଏହା ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏଭଳି ଚାହିଦା ବଢେ, ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ EV ଗାଡିର ବ୍ୟବହାର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର