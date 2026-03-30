ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଇ-ଯାନର ଚାହିଦା, ୫ ଶହରୁ ଅଧିକ ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି
ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : March 30, 2026 at 9:25 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ଚାଳିତ ଯାନ (EV) ଚାହିଦା ବଢୁଛି । ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ରଖିବା ସହ ତୈଳ ପଦାର୍ଥର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି । ପ୍ରଦ୍ୟୁଷଣକୁ ରୋକିବା ସହ ମାତ୍ରାଧିକ ଆର୍ଥିକ ବୋଝକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଫୋକସରେ ରହିଛି ବିଦ୍ୟୁତଚାଳିତ ଯାନ । ସେପଟେ ଇ-ଯାନର ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।
ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବା ସବ୍ସିଡି ଯୋଗୁ ବିଦ୍ୟୁତଚାଳିତ ଗାଡିର ମାର୍କେଟ ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଇଭି ପଞ୍ଜିକରଣ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଇଭି ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଦୁଇ ଚକିଆ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ୧୦୦ଟି ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବାବେଳେ ଆଉ ୫୧୨ଟି ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଇଭି ଯାନ ପଞ୍ଜିକରଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମାନସ ଦତ୍ତ ପଚାରିଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଭି ପଞ୍ଜିକରଣ:
ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଜେନାଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ୨୦ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ୨ ଲକ୍ଷ ୫୧ ହଜାର ୪୩୨ଟି ଇଭି ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ୨ ଚକିଆ ଯାନ ସଂଖ୍ୟା ୨ ଲକ୍ଷ ୧୬ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ରହିଛି । ୪ ଚକିଆ ଛୋଟ ଇଭି ସଂଖ୍ୟା ପାଖପାଖି ୧୦ ହଜାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ୩ ଚକିଆ ଇଭି ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇଛି ।
ଇ-ଯାନର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଓଡିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯାନ ନୀତି ୨୦୨୧କୁ ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇ ଚକିଆ ଇଭି ପାଇଁ ପ୍ରତି କିଲୋୱାଟ ପିଛା ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା, ୩ ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ୪ ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ କିଲୋୱାଟ ପିଛା ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସର୍ବାଧିକ ଦେଢ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଏଥି ସହିତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଯାନମାନଙ୍କ ପଇଁ ମୋଟର ଯାନ ଟିକସ ଓ ପଞ୍ଜିକରଣ ଫି' ଛାଡ କରାଯାଇଛି ।
- ୬୪ ହଜାର ୦୦୨ଟି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ୭୭ କୋଟି ୫୯ ଲକ୍ଷ ୩୯୪ ଟଙ୍କା ସବ୍ସିଡି ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
- ୫ ହଜାର ୬୬୦ ତିନି ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ୧୩ କୋଟି ୨ ଲକ୍ଷ ୭୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
- ୪ ହଜାର ୬୭୪ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ୪୯ କୋଟି ୬୮ ଲକ୍ଷ ୫୬ ହଜାର ୨୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
- ମୋଟ ୭୪ ହଜାର ୩୩୬ ଯାନ ପାଇଁ ୧୪୦ କୋଟି ୫୪ ଲକ୍ଷ ୮୬ ହଜାର ୫୯୪ ଟଙ୍କା ସବ୍ସିଡି ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ବିଦ୍ୟୁତଚାଳିତ ଯାନ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଗ୍ରୀନ ଏନେର୍ଜିର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ଲୋକଭବନରେ ଇଭି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଲୋକଭବନ ପରିସରରେ ସୋଲାର ଏନେର୍ଜିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଇଭି ଗାଡି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ।
