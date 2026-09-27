ETV Bharat / state

'ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ'; ବିରୂପା ନଦୀରେ 22 କିମି ଭାସି ଆସିଲେ ବୃଦ୍ଧା, ଯାଜପୁରରୁ ଭାସିଲେ, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ ଉଦ୍ଧାର

ବନ୍ୟା ଜଳର ପ୍ରଖର ସୁଅରେ ଯାଜପୁରରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଭାସିଗଲେ 72 ବର୍ଷୀୟା ବୃଦ୍ଧା । ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଯୁବକ । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

old woman rescued
ଯାଜପୁରରୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଭାସିଗଲେ ବୃଦ୍ଧା, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ବାଲିପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 27, 2026 at 6:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭାସି ଆସିଲେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା । ଯାଜପୁରରୁ ଭାସିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ । କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରବଣ ବ୍ରାହ୍ଣଣୀ ନଦୀରେ 22 କିଲୋମିଟର ଭାସି ଆସି ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କଲେ ୭୨ବର୍ଷୀୟା ବୃଦ୍ଧା । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କଳାମାଟିଆ ଠାରେ ବିରୂପା ସ୍ରୋତରେ ଭାସି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ବାଲିପାଟଣାରେ ଉଦ୍ଧାର ହେବାକୁ ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଥିବା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି 'ରଖେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ' ।

ଯାଜପୁରରୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଭାସିଗଲେ ବୃଦ୍ଧା, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ବାଲିପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା (ETV Bharat Odisha)

ବୁଡିଯିବା ଓ ପାଣି ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ନେଇ କଣ କୁହନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା-
ଯାଜପୁର ବରୀ ବ୍ଲକ କଳାମାଟିଆ ଗାଁର କେଶୀ ଦଳାଇ । ଆଜି ସକାଳେ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ବିରୂପା ନଦୀକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଗୋଡ ଖସିଯିବାରୁ ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ । କୁମ୍ଭୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ ଓ ପ୍ରଖର ଜଳସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଆସୁଥିବା ଦେଖି କେଶୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଲିପାଟଣା ଯୁବକ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।

ବୁଡ଼ିବା ଓ ଉଦ୍ଧାରକୁ ନେଇ କେଶୀ ଦଳାଇ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ନଦୀକୁ ଆସିଥିଲି । ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦେବାରୁ ନଦୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲି ଓ ବୁଡ଼ି ଉଠି ଭାସି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏଠିକାର ପୁଅମାନେ ମୋତେ ଉଠାଇ ନେଇ ଆସିଲେ । ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୋ ଘରେ ତିନିପୁଅ ଆଉ ନାତି ନାତୁଣୀ ଅଛନ୍ତି ।"

ଉଦ୍ଧାର ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ:-
ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବାଲିପାଟଣା ଗାଁର ଅଭିଜିତ୍ ସାହୁ କୁହନ୍ତି, "​ଆମେ ଛକ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଥିଲୁ । ଗାଁରେ ହାଲ୍ଲା ହେଲା ଯେ ନଦୀରେ ଜଣେ ଲୋକ ଭାସି ଆସୁଛି । ତା'ପରେ ଆମେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ ନଦୀରେ ସତକୁ ସତ କିଏ ଜଣେ ଭାସି ଆସୁଛନ୍ତି ।​ ଆମେ କିଛି ଲୋକ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଗଲୁ, ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ୁଛି-ଉଠୁଛି ।

ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗାରେ ପକେଇ ଉପରକୁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ସେ ପାଣି ପିଇ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କ ପେଟ ଚିପିବାରୁ ପାଣି ବାହାରିଲା ।​ ପାଣି ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ୧୦୮ କୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ୧୦୮ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲ୍ ଆଣିଲୁ । ତା'ପରେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କାଇପଦାର କଳାଖଣ୍ଡ । ପଚାରିବାରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ନଈକୁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ତାଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ନେଇନି କି ସେ ଏତେ ବାଟ ଭାସି ଆସିବା ପରେ ବି ଜୀବନ ଧରି ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ।"

ପହଁରା ଜାଣିଥିଲେ ବୋଲି ବଞ୍ଚିଗଲେ ମାଉସୀ-ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଯୁବକ-


ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ରାହୁଲ ନାୟକ କୁହନ୍ତି, "ଆମ ଗାଁକୁ ଜଣେ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ବିକ୍ରେତା ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଥିଲୁ । ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଯେ ପାଣିରେ କେହି ଜଣେ ଭାସି ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ।ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ମାଉସୀ ପାଣିସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଉଛନ୍ତି । ଆମେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲୁ ଏବଂ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସତକୁ ସତ ଜଣେ ମାଉସୀ ଭାସିଯାଉଛନ୍ତି ।

ମୋ ଭାଇ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଣିରୁ କାଢ଼ି ଗୋଡ଼-ହାତ ଘଷିଦେଲୁ ଏବଂ ମଲମ ଲଗାଇଲୁ । ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା କାଳ ପାଣିରେ ଭାସି ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ।​ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସେକି,ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଓ ଚା’ ଦେଲୁ । ମୋ ଭାଇ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାଙ୍କର ସେବା କଲୁ । ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା । ତା’ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମେଡିକାଲ ପଠାଗଲା । ସେହି ମାଉସୀ ଜଣକ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ।​ ମାଉସୀଙ୍କର ପ୍ରବଳ ସାହସ । ଯଦି ସେ ପହଁରା ଜାଣିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ହୁଏତ ଆଜି ଜୀବିତ ନଥାନ୍ତେ ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା; ୧୨୦ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଛାତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

ଯାଜପୁରରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଭାସିଗଲେ ବୃଦ୍ଧା
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ନଦୀରେ ଭାସିଲେ ମହିଳା
ELDERLY WOMAN SWEPT 22 KM
KENDRAPADA BIRUPA RIVER
KENDRAPADA OLD WOMAN RESCUED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.