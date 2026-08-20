ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇ ଭାସିଗଲେ ବୃଦ୍ଧ, ନଦୀ ଭିତରେ ଥିବା ଗଛରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ
ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇ ଜଣେ ୫୭ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରଣା
Published : August 20, 2026 at 7:47 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବଢ଼ି ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇ ୫୭ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ! ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିଲେନି ବୃଦ୍ଧ । ନଈ ଭିତରେ ଥିବା ଗଛରେ ଅଟକିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ । କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ବାମରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀ, ନାଳ ଓ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ମୃତକ ଜଣକ ବାମରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜରାବଗା ଗ୍ରାମର ଖତୁ ଭୋଇ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇ ଭାସିଗଲେ ବୃଦ୍ଧ
କୁଚିଣ୍ଡା ଏସଡିପିଓ ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଖତୁ ଭୋଇ ବୁଧବାର ଶୌଚ ପାଇଁ ଘର ନିକଟସ୍ଥ ଲୁହୁରେନ ପୋଲ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ପରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ନଦୀ ଓ ନାଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ବଢ଼ି ଯାଇଛି । ଏହି ବଢ଼ି ପାଣିର ସ୍ରୋତରେ ଖତୁ ଭୋଇ ଭାସି ଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା । ଖୋଜାଖୋଜି ସମୟରେ ନଈ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଅଟକିଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଖବର ପାଇଥିଲେ । ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମୃତଦେହକୁ ନଈରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ମହୁଲପାଲି ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ପରେ ମୃତଦେହକୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏନେଇ ମହୁଲପାଲି ପୋଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା କୁଚିଣ୍ଡା ଏସଡିପିଓ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁଣି ବିସ୍ଥାପନର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତ, 50 ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ 60ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରେ ବନ୍ଧା 'ଝରା ଆଦିବାସୀ'..ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିରେ ଖୋଜନ୍ତି ଜୀବନ ଜୀବିକା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର