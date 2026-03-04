ETV Bharat / state

ପରିବା ବାଡିରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ହାତୀ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥମୁନି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ । ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ପ୍ରାୟ ୪ ଘଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ।

Elderly Man Killed In Elephant Attack In Mayurbhanj
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହାତୀ ଆତଙ୍କ (ETv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 4, 2026 at 2:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୁଳିଅଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଥରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପରିବା ବାଡ଼ିକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକ ଜଣକ କୁଳିଅଣା ଥାନା ଦିଗରୀ ଅସ୍ତିଆ ଗ୍ରାମର ୬୦ ବର୍ଷୀୟ ବଂଶୀଧର ଗିରି । କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ପ୍ରାୟ ୪ ଘଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।

Elderly Man Killed In Elephant Attack In Mayurbhanj
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହାତୀ ଆତଙ୍କ (ETV Bharat)

ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ:

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବଂଶୀଧର ଗିରି ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳେ ନିଜ ବାଡ଼ିକୁ ପରିବା ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଏକ ହାତୀ ପରିବା ଖାଇବା ସହ ଦଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା । ବଂଶୀଧର ହଠାତ୍ ହାତୀ ହାବୁଡରେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ । ହାତୀଟି ବଂଶୀଧରଙ୍କୁ କଚାଡ଼ି ମାରି ଦେଇଥିଲା । ବହୁ ସମୟ ଧରି ବଂଶୀଧର ନ ଫେରିବାରୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବାଡ଼ିକୁ ଯାଇ ହାତୀଟି ବଂଶୀଧରଙ୍କୁ ମାରି ମୃତଦେହ ପାଖରେ ଜଗି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।

Elderly Man Killed In Elephant Attack In Mayurbhanj
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହାତୀ ଆତଙ୍କ (ETV Bharat)

ସେପଟେ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିବା ପରେ ୧୮ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବୃଦ୍ଧ ବଂଶୀଧରଙ୍କ ମୃତଦେହ ରଖି ନିଆଁ ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ବନ ବିଭାଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

Elderly Man Killed In Elephant Attack In Mayurbhanj
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହାତୀ ଆତଙ୍କ (ETV Bharat)

ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ:

ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ସୁଦର୍ଶନ ଗିରି କହିଛନ୍ତି, "ବଂଶୀଧର ଗିରି ପରିବା ବାଡ଼ିକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ହାତୀ ହାବୁଡରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ଫଳରେ ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 6 ମାସ ହେବ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି । ବନ ବିଭାଗ ହାତୀ ଘଉଡାଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି ।"

ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିୟ ଅଜିତ କୁମାର ଗିରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହାତୀଙ୍କୁ ଘଉଡାଯାଉ । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ।"

Elderly Man Killed In Elephant Attack In Mayurbhanj
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହାତୀ ଆତଙ୍କ (ETV Bharat)

କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରତିଶ୍ତୁତି:
ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲା । କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ଦାବିରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ । ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ରହିବା ପରେ ବନବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ହାତୀକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଘଉଡାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାରୁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଥିଲା ।

Elderly Man Killed In Elephant Attack In Mayurbhanj
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହାତୀ ଆତଙ୍କ (ETV Bharat)


ବାରିପଦା ଡିଏଫଓ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ବାଳ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ । ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ, ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ସ୍କ୍ବାର୍ଡ ହିସାବରେ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ । ହାତୀ ଘଉଡାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷପ ନେବୁ ।"

Elderly Man Killed In Elephant Attack In Mayurbhanj
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହାତୀ ଆତଙ୍କ (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କଚାଡି ମାରିଲା ଦନ୍ତା

ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଦନ୍ତା 'ପଲଙ୍କ'କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଠିକଣା; ଲାଗିଲା ରେଡିଓ କଲାର, ଗତିବିଧି ଉପରେ ରହିବ ନଜର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ

TAGGED:

ELEPHANT KILLED MAN MAYURBHANJ
ELEPHANT TERROR IN MAYURBHANJ
MAN TRAMPLED TO DEATH BY ELEPHANT
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ମୃତ୍ୟୁ
ELEPHANT ATTACK IN MAYURBHANJ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.