ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇ ଭାସିଗଲେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି; ୧୫ କିମି ଦୂରରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର, ସ୍ବାମୀ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ
ବାଲିକୁଦା ଗାଁର ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଭୋର ସକାଳୁ ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ଭାସିଯାଇଥିଲେ । ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଜଣେ ନିଖୋଜ । ରିପୋର୍ଟ: ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : September 14, 2026 at 4:03 PM IST
ଯାଜପୁର: ବଡ଼ ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀରେ ଭାସି ଗଲେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିକୁଦା ଗାଁରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଆଜି (ସୋମବାର) ଭୋର ସକାଳୁ ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ଉକ୍ତ ଗାଁର ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ । ଭରା ନଈରେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ପାଖାପାଖି ୧୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ନିଲପଦା ନିକଟସ୍ଥ ବିରୂପା ନଦୀରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।
ବାଲିକୁଦା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ସକାଳୁ ସୁଧାକର ଓଝା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଲୋଚନା ଓଝା ଉଭୟ ମିଶି ବଡ଼ ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆଉ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସକାଳୁ ଉଭୟଙ୍କ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ନଦୀ ପଠାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେମାନେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଖବର ଆସିଲା ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିନାହାନ୍ତି । ଗ୍ରାମର କିଛି ମହିଳା ଆସି ଖବର ଦେଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ଲୁଗାପଟା, ବାଲ୍ଟି ଏବଂ ଟ୍ରଚ୍ ଲାଇଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ନଦୀ ପଠାରୁ ମିଳିଛି । ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଭାସି ଯାଇପାରନ୍ତି । "
ବହୁ ସମୟ ଧରି ଖୋଜିବା ପରେ ବୃଦ୍ଧା ସୁଲୋଚନାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନୀଳପଦା ନିକଟରୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଇନ୍ଦୁପୁର ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । କୌଣସି ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଲା ପୋଲିସ ତାର କାରଣ ଖୋଜୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରାଜଧାନୀରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ; CCTV ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ, ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧ ମହିମା ଧାମରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କନ୍ଦଳ; ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସତ୍ତ୍ବେ ଫିଟୁନି ସମାଧାନର ବାଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର