ଜମିଜମା ବିବାଦରୁ ହୋମିଓପ୍ୟାଥିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ବଡଭାଇ

ହୋମିଓପାଥିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବଡଭାଇ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

ଡାକ୍ତର ଗୋଲଖ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଉରି
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 15, 2026 at 11:41 AM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଜମିଜମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ହୋମିଓପ୍ୟାଥିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା । ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ଯରେ ମାରପିଟରୁ ଡାକ୍ତର ସାନଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା । ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମହାକାଳପଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରଡାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଉରୀସାହି ଗ୍ରାମରେ। ହୋମିଓପାଥିକ ଡାକ୍ତର ଗୋଲଖ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଉରିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବଡଭାଇ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଜମିଜମା ବିବାଦରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା

ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଗୋଲେଖ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜମିରେ ମାଟି ପକାଉଥିବା ବେଳେ ବଡଭାଇ ଅଭୟ ନାଉରି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ତିନି ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ପ୍ରଥମେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ପରେ ମାରପିଟ ହୋଇଥିଲା। ଅଭୟଙ୍କ ପୁଅ, ବୋହୁ ସମେତ ପରିବାର ଲୋକେ ଆସି ଗୋଲଖଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢିଯିବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସେ ଅଚେତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଗୋଲଖଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ନାରାୟଣ ପ୍ରଥମେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ଯ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଗୋଲଖଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢାଉ କରି ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣରେ ନାରାୟଣ ନାଉରି ମଧ୍ଯ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମୃତକଙ୍କ ଭାଇ ନାରାୟଣ ନାଉରୀ କୁହନ୍ତି,"ଚାରିଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଡଭାଇ ଅଲଗା ହୋଇ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ ତିନିଭାଇ ଏକାଠି ରହୁଥିଲୁ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମ ଜମିରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ମାଟି ପକାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବଡଭାଇ ଆସି ଏହାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ତିନିଭାଇ କେଉଁଠି ରହିବୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ସେ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ବଚସା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବଡଭାଇ ଅଭୟଙ୍କ ପରିବାରର ଚାରିଜଣ ଆସି ଗୋଲଖକୁ ମାଡ଼ ମାରି ତଳେ ପକାଇ ତା ଛାତି ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଗୁରୁତର ହେବା ପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସାନଭାଇ ଗୋଲଖକୁ ପ୍ରଥମେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଆସିଥିଲି। ଏଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି’’।

ତିନି ଜଣ ଅଟକ

ସେହିପରି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମାନସ ମଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଆମେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ବାରଡାଙ୍ଗ ଗାଁକୁ ପୋଲିସ ଟିମ ପଠାଇଥିଲୁ। ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ"।

ଗୋଲଖ ନାଉରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ହୋମିଓପ୍ୟାଥିକ ଡାକ୍ତର ହୋଇଥିବାରୁ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ନାରାୟଣ ନାଉରି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

