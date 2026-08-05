ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେବ ELC; ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ CEOଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ୧୯ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ DEO
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଲିଟରେସି କ୍ଲବ କୋଅର୍ଡିନେଟର ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ ।
Published : August 5, 2026 at 9:54 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଲିଟରେସି କ୍ଲବ ବା ELCକୁ ପୁନର୍ବାର ସକ୍ରିୟ କରାଯିବ । ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ବା CEO ଆର. ଏସ. ଗୋପାଳନ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଉପ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଡ଼. ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, "ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସାକ୍ଷରତା, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସଚେତନ ମତଦାନ ଓ ଭ୍ରାନ୍ତ ସୂଚନାର ମୁକାବିଲା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଲିଟରେସି କ୍ଲବ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ଓ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଆୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅଗ୍ରଗତି ସନ୍ତୋଷଜନକ ନଥିବାରୁ ପୁଣିଥରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସୈନିକ ସ୍କୁଲ, ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଲିଟରେସି କ୍ଲବ୍ ଗଠନ କିମ୍ବା ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯିବ । ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ୧୮ରୁ ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।"
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ ନୋଡାଲ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଲିଟରେସି କ୍ଲବର ସଂଯୋଜକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ । ସେହିପରି ପାଳିକ୍ରମେ ‘କ୍ୟାମ୍ପସ ଆମ୍ବାସାଡର’ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । କ୍ଲବ୍ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଭୂମିକା, ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସଂଶୋଧନ, ଭୋଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ, ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଭିଜନ ବା SIR, ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଫର୍ମ-୬ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗ୍ରୀମ ଭୋଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆବେଦନ, ଇଭିଏମ୍ ଓ ଭିଭିପାଟ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଭୋଟଗ୍ରହଣ ଓ ଭୋଟଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, କୁଇଜ୍, ପ୍ରବନ୍ଧ, ବିତର୍କ, ମକ୍ ପୋଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଦି ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ।
ସେହିପରି ନୈତିକ ମତଦାନର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଭୁଲ୍ ସୂଚନା ଓ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବିରୋଧରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଲିଟରେସି କ୍ଲବ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସଂଯୋଜନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଲିଟରେସି କ୍ଲବ କୋଅର୍ଡିନେଟର ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ । କ୍ଲବଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମନ୍ୱୟ, ତଦାରଖ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ । ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସହ ନବସୃଜନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଲିଟରେସି କ୍ଲବଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ ।
ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଭିଜନ ବା SIR ଅବଧିରେ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଲିଟରେସି କ୍ଲବ୍ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ୧୯ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଲିଟରେସି କ୍ଲବ୍ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଗୁଲ୍ ସିଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- SIR ୨୦୨୬: ଭୋଟର ତାଲିକା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ସହ CEOଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର