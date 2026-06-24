ETV Bharat / state

ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି El Nino: କୃଷି ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି ବିହନ ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ଚାଷ ପାଇଁ OUAT ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ

ଏଲ୍ ନିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ବଳ୍ପ ବର୍ଷା ସହ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ସତର୍କତା ଜାରି କଲେ ଓୟୁଏଟି କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି।ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

El Nino Impact On Odisha
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ଏଲ୍ ନିନୋ; କୃଷି ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି ବିହନ ଓ ବିକଳ୍ପ ଚାଷ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 24, 2026 at 4:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

EL NINO IMPACT ON ODISHA , ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଜଳରାଶି କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ଏଲ୍ ନିନୋ ପରିସ୍ଥିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା କମିପାରେ, ଯାହା କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର, ଓୟୁଏଟି ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗ ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (ଆଇଏମଡି) ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିସାରିଛି । ଯାହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତର ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ମୌସୁମୀ ସ୍ବାଭାବିକ ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖଠାରୁ ତିନି ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ, ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖରେ କେରଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏବେ ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତାମିଲନାଡୁରେ ସ୍ଥିର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏଲ୍ ନିନୋ ସାଧାରଣତଃ ନଭେମ୍ବରରୁ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଶିଖରରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ । ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମଲହରୀ ଓ ଅନିୟମିତ ବୃଷ୍ଟିପାତର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ାଇଥାଏ । ତେବେ ଏହା କୃଷି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ଏଲ୍ ନିନୋ; କୃଷି ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି ବିହନ ଓ ବିକଳ୍ପ ଚାଷ ପାଇଁ OUAT ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ (ETV Bharat Odisha)

8ଟି ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ:

ଓୟୁଏଟି (Odisha University of Agriculture & Technology-OUAT) କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ବୈଜ୍ଞାନିକ ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଲ୍ ନିନୋ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବ । ଯାହା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦକ୍ଷିଣର 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଉତ୍ତରରେ 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେଓଗଡ଼ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ । ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣରେ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ରହିଛି । ଏହି 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଷା ଆକଳନଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭବନା ରହିଛି । "


ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ?
ଯେଉଁଠାରେ ଉଚ୍ଚ ଜମି ବା ଢିପ ଜମି ରହୁଛି, ସେଠାରେ ଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଣ ଧାନ ଚାଷ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟମ କିସମ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି ବିଶିଷ୍ଟ ଧାନ ଚାଷ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେଉଁ ଧାନ ଗୁଡିକ ବିଶେଷ କରି 100-120 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅମଳ ହୋଇପାରିବ । ଏହି ପ୍ରକାର ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି କିସମର ବିହନ:
ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା କମ୍ ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ସରକାର ଏବଂ ଓୟୁଏଟି କୃଷି ଗବେଷଣା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । କମ୍ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି ବିଶିଷ୍ଟ କିସମ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଚାଷୀଟିଏ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ କମ୍ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଧାନ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଅଥବା ମରୁଡି କାରଣରୁ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି କିସମ ଧାନକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଏପରିକି ଜଣେ ଚାଷୀ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ନିକଟରେ ଏକ କମ୍ୟୁନିଟି ନର୍ସରୀ କରିପାରିବେ ।

ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଧାନ କରିବାର ଉଚିତ ସମୟ:
ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚାଷୀଟିଏ ଅମଳ କରିବ, ଧାନ ଗଜା ହେବ, ଧାନ ଗଛକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଦେଖାଯାଉଛି । ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ବିହନ ଚୟନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞ ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି

ମାଟିରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିଲେ ଧାନ ବୁଣିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ:

ଯେତେବେଳେ ମାଟିରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିବ, ସେହି ସମୟରେ ବିହନ ବୁଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ଫଳରେ ଫସଲହାନୀ କମ ହେବ । ରାଜ୍ୟରେ 1000-1200 ମିଳିମିଟର ବର୍ଷା ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ଓ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞ ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି

ଏଲ୍ ନିନୋ ମୁକାବିଲାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ । ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହାରାହାରିର ୯୨% ରହିବ । କୃଷି ଉତ୍ପାଦନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ୫୭.୮୮ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛି । ଏଥିପାଇଁ ସବସିଡ଼ି ଦରରେ ପ୍ରାମାଣିକ ବିହନ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ୧୪,୩୫୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ (୭,୫୦୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଏବଂ ୬,୮୫୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅଣ-ଧାନ ବିହନ)ର ଏକ ବିହନ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି । ଏହାଛଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ୧୧.୪୨ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଚାହିଦା ବିପକ୍ଷରେ ୬.୪୦ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ସାର ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।


କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସରକାର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ସାମୁଦାୟିକ ସହଭାଗିତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । 'କୃଷି ସମୃଦ୍ଧି ହେଲ୍‌ପଲାଇନ୍‌'ର IVRS ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମୟାନୁସାରେ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଏଥିସହିତ ରାସାୟନିକ ସାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଚାଷ ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକରେ 'ଖେତ ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ' ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷ ଉପରେ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ।

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି, "ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶା କୃଷକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଓ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି । ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଟିମ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ରୋଗପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ତଦାରଖ ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା'ରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଲ୍ ନିନୋର ପ୍ରଭାବରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର କୃଷି ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ । ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଫସଲ ଆପଦକାଳୀନ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଯୋଜନା (Crop Contingency Plan) ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ବ୍ଲକସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଓଡ଼ିଶାରେ କମ ରହିବ ଏଲ-ନିନୋର ପ୍ରଭାବ; ତଥାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଜଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଏଲନିନୋ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ; ଲୋକସେବାକୁ ସହଜଲବ୍ଧ ଓ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଜାରି ରହିବ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ଓଡିଶା ପାଣିପାଗ ଏଲ ନିନୋ ପ୍ରଭାବ
ODISHA RAINFALL DEFICIT
ODISHA AGRICULTURE NEWS
ଏଲ ନିନୋ
EL NINO IMPACT ON ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.