ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ପାହାଡ଼; ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ 10 କିମି ଚାଲିଲେ 500 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୟ ପରିଡା
Published : October 10, 2026 at 9:50 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ମାସେ ପୁରିନି ପୁଣି ସ୍କୁଲ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ପୋକରା ଚାଉଳର ଭାତ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଗତମାସରେ ୮ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାର ଉଦଳା ଉପଖଣ୍ଡ ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିସିପୁର ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଏପଟେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରତିଶୃତି ମିଳିବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫେରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ-
ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଏପରିକି ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେବା ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତାକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା, ନିମ୍ନ ମାନର ଖାଦ୍ୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପୋଷାକ ନ ମିଳିବା ଆଦି ଦାବି ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ୧୦ କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା-
ନିଜ ଦାବି ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉଦାସୀନତାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁରରୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରାୟ ୧୦ କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହା କେବଳ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ । ଏପରିକି ଜିଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ଦାବି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମୋଟ ୫୦ କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ ।
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ-
ପଦଯାତ୍ରା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ୪୯ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି କୋଲକାତା ଛକ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ । ଫଳରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହଶହ ଗାଡ଼ିମଟର ଅଟକି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ଦାବିରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ ।
ଶେଷରେ ବାରିପଦାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପିଏଆଇଟିଡିଏ, ଏସଡିପିଓ, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବିଧାୟିକା, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ ଓ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ହେଲେ ଜିଦରେ ଅଟଳ ଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ପରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ସହ ସମାଧାନର ପ୍ରତିଶୃତି ଦେବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା ।
ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଉ କେତେ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଗୁହାରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ? ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ?
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦାବିରେ 8କିମି ଚାଲିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ; ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆକ୍ସନକୁ ଅପେକ୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ