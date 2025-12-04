ETV Bharat / state

ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଢାଞ୍ଚାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ

ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର । ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ କାମ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି ।

Ekamra project
ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ (ETV Bhrat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 4, 2025 at 10:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆ ରୂପରେ ଶୋଭା ପାଇବ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର । ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଢାଞ୍ଚାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଏକାମ୍ର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ । ବର୍ଷ 2026, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ । ମଠର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହ କରାଯିବ ସୋନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ । ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ବିକାଶ ସହ ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦିଆଯାଉଛି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ । ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରି ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏହା କହିବା ସହିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାମ ସାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Ekamra project
ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ (ETV Bhrat)
ଗତକାଲି ଏନେଇ ବସିଥିଲା ବୈଠକ । ଆସନ୍ତା ମହାଶିବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପାର୍କିଂ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵର‌ ଆଲୋକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ଲୋକସେବା ଭବନ ଠାରେ ଏକାମ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ବିନ୍ଦୁସାଗରର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ସଂରକ୍ଷଣ, ମନ୍ଦିର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମଠର ପୁନଃନିର୍ମାଣ, ସେବାୟତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି l

ଏନେଇ ପୂର୍ତ୍ତ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ଖୁବଶୀଘ୍ର ସରିବ ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ l ମହାଶିବରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର l ବିନ୍ଦୁ ସାଗରକୁ ସଫା ସହ ଦେବୀପାଦହରା, ପାପ ନାଶିନୀର ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ l ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ବିଭାଗକୁ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି l ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜୁନ ସୁଦ୍ଧା ପୁରା ପ୍ରକଳ୍ପ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ l"

Ekamra project
ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ (ETV Bhrat)
ଏନେଇ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଏକାମ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଯେଉଁଠି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେଠି କାମ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବା ଶିବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷ କରି ବଡ଼ ପାର୍କିଂ ଯାହାକି ପ୍ରକଳ୍ପର ବଡ଼ ପାର୍ଟ ଏବଂ କେଦାରଗୌରୀ ଛକ ଠାରୁ ମନ୍ଦିର ଯାଏ ରାସ୍ତା କାମ ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ସରିବାକୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାକୁ କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ କାମରେ ବିଳମ୍ବ କଲେ । ତେଣୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଟେଣ୍ଡର ଡାକି ନୂଆ ସଂସ୍ଥାକୁ କାମ ଦିଆଯିବ । ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଗତ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ତାହା ଠପ ହୋଇଯାଇଛି । ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।"
Ekamra project
ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ (ETV Bhrat)
ଏକାମ୍ର ପରିକ୍ରମ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଗତ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ତାହା ଠପ ହୋଇଯାଇଛି । ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏତେ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ଶୌଚାଳୟଟିଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହା କରିବା ଦିଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।"


ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଇନକୁ ନେଇ ବାବୁ-ଅଶୋକ ମୁହାଁମୁହିଁ: ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବିଧାୟକ, କାଉଣ୍ଟର କଲେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ - Politics On Ekamra Project

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

EKAMRA PROJECT
MINISTER PRITHVIRAJ HARICHANDAN
WORKS MINISTER HARICHANDAN
LINGARAJ TEMPLE DEVELOPMENTS
EKAMRA PARIKRAMA PROJECT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.