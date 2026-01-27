ଆଜିଠୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭ: ‘ଅମାନିଆ ହୋଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କଲେ ବାଜିବ ସରକାରୀ ଠେଙ୍ଗା’
ଏଥର ବି ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭରେ ଅଶ୍ଲୀଳତାକୁ ନା । ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଡେଇଁଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ସରକାର । ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଚେତାଇଲେ ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ।
Khandagiri Jatra 2026 ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭ । ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ବାଜିବ ସରକାରୀ ଛାଟ । ଅମାନିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରକାର । ଏହା କହିଛନ୍ତି ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ । ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଲୀଳତାକୁ ପ୍ରଶୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆଜିଠୁ ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭ:
ଆଜିଠୁ ଜମିବ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭ । ଏହି ମହାକୁମ୍ଭରେ ଯାତ୍ରାର ମହା ଲଢେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ମନୋରଞ୍ଜନର ଫୁଲ ପ୍ୟାକେଜକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କମିଟିମାନେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ଗତଥର ଭଳି ଏଥର ବି ଅଶ୍ଲୀଳତାକୁ ନା । ଅମାନିଆ ହୋଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କଲେ ବାଜିବ ସରକାରୀ ଠେଙ୍ଗା ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ । ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଲୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଓ କମିଟି ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ।
ଅଶ୍ଲୀଳତାକୁ ନା...
ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଯାତ୍ରା କମିଟି ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ଆଦୌ ପ୍ରଶୟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଯାତ୍ରା କମିଟିକୁ ୧୪ ସୂତ୍ରୀ ନିୟମ ଜାରି ହୋଇଛି । ଗତବର୍ଷ ଅଶ୍ଲୀଳତା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ଏଥର ବି ବନ୍ଦ ରହିବ ।’
‘କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଅପପ୍ରଚାର କରାନଯାଉ’
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ‘ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳା ଏକ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ମେଳା । ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖାଦିଏ । ଏ ମାଟିର ଇତିହାସ ବୀରତ୍ବର କଥା କୁହେ । ତେଣୁ ଏଭଳି ମାଟିରେ ପରିବାର ସହ ମିଶି ଦେଖିବାର ଯାତ୍ରା ହେଉ । ପୂର୍ବପରି ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବେନି ଯାତ୍ରା କମିଟି । କାରଣ ଏଥର ପୂର୍ବରୁ ଚେତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଯିଏ ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଅପମାନ ଓ ଅପପ୍ରଚାର କରିବ ତା ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।’
ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଡେଇଁଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଠେଙ୍ଗା ହେଉଛି ବୀରତ୍ବର ପ୍ରତୀକ । ଆମ ଠେଙ୍ଗା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛୁ । ଯେଉଁଠି ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ କାମ ଓ ଖରାପ ଦେଖିବୁ ଠେଙ୍ଗା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଉଠିବ । କାରଣ ଅମାନିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି । ଘୋଷଣା ସହ ଚେତାବନୀ ଦିଆ ହୋଇଛି ଏତେ ସତ୍ତ୍ବେ ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାର ବାଡ଼ ଡେଇଁବ ତା ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ।’
