ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ପିଲାଙ୍କ ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢୁଛି ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳା
ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ସାଜିଛି ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ 'ଦ ବେଲ' । ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳା ଜରିଆରେ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ।
Published : November 26, 2025 at 8:20 AM IST|
Updated : November 26, 2025 at 8:29 AM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
ପୁରୀ: କୋମଳମତି ଶିଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ । ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ସମାଜ ଶିକ୍ଷିତ ହେବ । ସମାଜ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସଚେତନ ହେଲେ ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ । ଏହି ଭଳି କିଛି ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ପୁରୀ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ 'ଦ ବେଲ '। ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନ ନାହାଁନ୍ତି । ଏଣୁ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି । ନହେଲେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ସାଜି ନିଜ ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବାରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଅଭାବରୁ ଅନେକ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ତଥା ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା 'ଦ ବେଲ' ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଛି ।
'ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳା' ଜରିଆରେ ପୁରୀ ସହର ସବୁଠୁ ବଡ ବସ୍ତି ବଳିଆ ପଣ୍ଡା ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି । ୨୦୨୧ ମସିହା ରୁ ୫ ବର୍ଷ ହେବ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ 'ଦି ବେଲ '। ତେବେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ।
ପୁରୀ ବଳିଆପଣ୍ଡା ବସ୍ତିର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି। 'ଦ ବେଲ' ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳା। ବଳିଆପଣ୍ଡା ବସ୍ତିରେ ଥିବା ଭାରତ ଯୋଗକେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଏହି ପାଠଶାଳା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ ଟା ୨ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଥମ ରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି । ମାଗଣା ବହି, ଖାତା, କଲମ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ୩ ଜଣ ସ୍ବେଛାସେବୀ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ସ୍କୁଲ ଯାଉନଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଓ ତାଙ୍କ ବାପ ମାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳାକୁ ଅଣାଯାଉଛି । ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳାରେ ଆକାଶ ଦାଶ, ବର୍ଷା ଦାଶ, କଲ୍ୟାଣୀ ସେଠୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବନିତା ଦୀକ୍ଷିତ ରଥ, ମୋନାଲିସା ଜେନା, ଉମେଶ ଦାଶ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଦାନ ନୁହେଁ ସମାଜରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ ପଢା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ କଥା ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି । ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଭଲ ପାଠ ପଢି ସମାଜରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ସହ ଦେଶର ସେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳା ବଳିଆ ପଣ୍ଡା ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକରୁଛି। ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ 'ଦ ବେଲ ' ପକ୍ଷରୁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳା ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି । 'ଦ ବେଲ ' ୨୦୧୭ ମସିହାରୁ ଆରଂଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ସହରର ଜଣାଶୁଣା ସମାଜସେବୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟ (୪୬) । ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ । ସେ ଏଲଏଲବି ସହିତ ହ୍ୟୁମାନରାଇଟରେ ପିଜି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକତା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେଶନ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସାମ୍ବାଦିକତା କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ପୁରୀ ସିଡବ୍ଲୁସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି ।
'ଦ ବେଲ' ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ପୁରୀ ସହରରେ ବହୁତ୍ ବସ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ପୁରୀର ବଳିଆପଣ୍ଡା ବସ୍ତି ଏକ ବଡ ବସ୍ତି । ଏଠାରେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ । ଏଣୁ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ । ତେବେ ଆମେ ଏକ ସର୍ଭେ କରିଥିଲୁ । ଜଣାପଡ଼ିଲା ଅନେକ ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇ ଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଯାଉ ନାହାନ୍ତି । ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି । ଅନେକ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପିଲା ଏଠାରେ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବାକୁ କେହି ନାହାଁନ୍ତି । ତେବେ ଜଣେ ଶିଶୁର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ତାହା ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା । ଏଣୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ । ଆମ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରୁଛୁ । ଆମେ ଏହାକୁ ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳା ନାମ ରଖୁଛୁ । ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଯାଏଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଉଛୁ । କିଛି ଲୋକ ଆମକୁ ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଗ, ଖେଳ, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି ।"
ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳା ପଢୁଥିବା କଳ୍ପନା ନାଏକ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ଏବେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଡୁଛି । ମୁଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଡୁଛି। ତେବେ ପାଠ ପଢା ମତେ ବହୁତ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା । ତେବେ ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳାକୁ ଆସି ମୋ ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିଛି। ମୋର ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ଏଠାରେ ସାର୍ ମାନେ ତାହା ଦୂର କରୁଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ମୁଁ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଏଠାରେ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛି । ଏଠାରେ ପାଠ ପଡ଼ିବା ପରେ ମତେ ବହୁତ୍ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ମିଳିଛି। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଭଲ ପାଠ ପଢି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିବି ।"
