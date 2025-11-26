ETV Bharat / state

ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ପିଲାଙ୍କ ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢୁଛି ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳା

ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ସାଜିଛି ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ 'ଦ ବେଲ' । ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳା ଜରିଆରେ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ।

Ekalabya Pathasala
ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 26, 2025 at 8:20 AM IST

|

Updated : November 26, 2025 at 8:29 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

ପୁରୀ: କୋମଳମତି ଶିଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ । ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ସମାଜ ଶିକ୍ଷିତ ହେବ । ସମାଜ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସଚେତନ ହେଲେ ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ । ଏହି ଭଳି କିଛି ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ପୁରୀ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ 'ଦ ବେଲ '। ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନ ନାହାଁନ୍ତି । ଏଣୁ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି । ନହେଲେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ସାଜି ନିଜ ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବାରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଅଭାବରୁ ଅନେକ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ତଥା ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା 'ଦ ବେଲ' ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଛି ।

ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳା (ETV Bharat Odisha)

'ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳା' ଜରିଆରେ ପୁରୀ ସହର ସବୁଠୁ ବଡ ବସ୍ତି ବଳିଆ ପଣ୍ଡା ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି । ୨୦୨୧ ମସିହା ରୁ ୫ ବର୍ଷ ହେବ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ 'ଦି ବେଲ '। ତେବେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ।

ekalavya Patha sala
ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳା (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀ ବଳିଆପଣ୍ଡା ବସ୍ତିର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି। 'ଦ ବେଲ' ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳା। ବଳିଆପଣ୍ଡା ବସ୍ତିରେ ଥିବା ଭାରତ ଯୋଗକେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଏହି ପାଠଶାଳା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ ଟା ୨ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଥମ ରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି । ମାଗଣା ବହି, ଖାତା, କଲମ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ୩ ଜଣ ସ୍ବେଛାସେବୀ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ସ୍କୁଲ ଯାଉନଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଓ ତାଙ୍କ ବାପ ମାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳାକୁ ଅଣାଯାଉଛି । ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳାରେ ଆକାଶ ଦାଶ, ବର୍ଷା ଦାଶ, କଲ୍ୟାଣୀ ସେଠୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବନିତା ଦୀକ୍ଷିତ ରଥ, ମୋନାଲିସା ଜେନା, ଉମେଶ ଦାଶ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।

ekalavya Pathasala
ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳା (ETV Bharat)

କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଦାନ ନୁହେଁ ସମାଜରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ ପଢା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ କଥା ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି । ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଭଲ ପାଠ ପଢି ସମାଜରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ସହ ଦେଶର ସେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ।

ekalavya Patha sala
ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳା (ETV Bharat)


ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳା ବଳିଆ ପଣ୍ଡା ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକରୁଛି। ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ 'ଦ ବେଲ ' ପକ୍ଷରୁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳା ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି । 'ଦ ବେଲ ' ୨୦୧୭ ମସିହାରୁ ଆରଂଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ସହରର ଜଣାଶୁଣା ସମାଜସେବୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟ (୪୬) । ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ । ସେ ଏଲଏଲବି ସହିତ ହ୍ୟୁମାନରାଇଟରେ ପିଜି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକତା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେଶନ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସାମ୍ବାଦିକତା କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ପୁରୀ ସିଡବ୍ଲୁସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି ।

ekalavya Patha sala
ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳା (ETV Bharat Odisha)

'ଦ ବେଲ' ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ପୁରୀ ସହରରେ ବହୁତ୍ ବସ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ପୁରୀର ବଳିଆପଣ୍ଡା ବସ୍ତି ଏକ ବଡ ବସ୍ତି । ଏଠାରେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ । ଏଣୁ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ । ତେବେ ଆମେ ଏକ ସର୍ଭେ କରିଥିଲୁ । ଜଣାପଡ଼ିଲା ଅନେକ ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇ ଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଯାଉ ନାହାନ୍ତି । ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି । ଅନେକ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପିଲା ଏଠାରେ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବାକୁ କେହି ନାହାଁନ୍ତି । ତେବେ ଜଣେ ଶିଶୁର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ତାହା ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା । ଏଣୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ । ଆମ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରୁଛୁ । ଆମେ ଏହାକୁ ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳା ନାମ ରଖୁଛୁ । ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଯାଏଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଉଛୁ । କିଛି ଲୋକ ଆମକୁ ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଗ, ଖେଳ, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି ।"

ekalavya Patha sala
ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳା (ETV Bharat)
ବଳିଆପଣ୍ଡା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ସୁଚିତ୍ରା ବେହେରା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ ନାଚ, ଗୀତ ଓ ଯୋଗ ଆଦି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି । ମୋର ଦୁଇ ଝିଅ ଏଠାକୁ ପଢିବାକୁ ଆଶୁଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ବେଶ୍ ଭଲ ପରିବେଶ ରହିଛି । ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢିବା ସହ ନାଚ, ଗୀତ, ଯୋଗ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳା ଏଠାରେ ଆରଂଭ ହେବା ପରେ ଆମେ ଧିରେ ଧିରେ ଜାଣିଲୁ । ପରେ ଆମେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ପଠାଇଲୁ ।"

ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳା ପଢୁଥିବା କଳ୍ପନା ନାଏକ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ଏବେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଡୁଛି । ମୁଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଡୁଛି। ତେବେ ପାଠ ପଢା ମତେ ବହୁତ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା । ତେବେ ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳାକୁ ଆସି ମୋ ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିଛି। ମୋର ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ଏଠାରେ ସାର୍ ମାନେ ତାହା ଦୂର କରୁଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ମୁଁ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଏଠାରେ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛି । ଏଠାରେ ପାଠ ପଡ଼ିବା ପରେ ମତେ ବହୁତ୍ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ମିଳିଛି। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଭଲ ପାଠ ପଢି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିବି ।"

ekalavya Patha sala
ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳା (ETV Bharat Odisha)
ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳା ରେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ବର୍ଷା ଦାଶ କୁହନ୍ତି, "ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାସର ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛି । ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବୁଝି କିଭଳି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ହେବ ସେ ନେଇ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି । ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସଚେତନତା ନ ଥାଏ । ଏଣୁ ଏହା ଭିତରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଣିବା ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । କାରଣ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଶିଶୁ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କଞ୍ଚାମାଟି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି ଗଢ଼ିବା ସେମିତି ସେମାନେ ହେବେ । ୨ ବର୍ଷ ହେବ ଏଠାକୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ ଆସୁଛି ।"
ekalavya Patha sala
ଏକଲବ୍ୟ ପାଠଶାଳା (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 'ଆମ ଚାଟଶାଳୀ' ରେ ପଢି ସ୍କୁଲମୁହାଁ ବସ୍ତି ପିଲା, ବସ୍ତିରେ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି 'ଅନ୍ୱେଷଣ'



ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

Last Updated : November 26, 2025 at 8:29 AM IST

TAGGED:

FREE EDUCATION FOR SLUM CHILDREN
EMPOWERING UNDERPRIVILEGED CHILDREN
FREE EDUCATION TO POOR CHILDREN
THE BELL ORGANISATION PURI
EKALABYA PATHASALA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

କୁଚିଣ୍ଡା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ବିମୁଖ ଚାଷୀ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ପାଇ ବି GI ଟ୍ୟାଗ ଅପେକ୍ଷାରେ

'ଗଛ ଦିଦି' ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ : ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ, ଲଗାଇଲେଣି 15000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ

ନାବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ସସ୍ମିତା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ: ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସୁସ୍ବାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ FOODK

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.