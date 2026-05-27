ଜୁଲାଇ ୬ରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସିବେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ

ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ ଆୟୋଗ 6 ଏବଂ 7 ଜୁଲାଇ 2026 ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଆସି ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

ଜୁଲାଇ ୬ରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସିବେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ (Screenshot From Eighth Central Pay Commission site)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 27, 2026 at 7:14 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ୮ମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ (Eighth Central Pay Commission) । ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ୮ମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ଜଷ୍ଟିସ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରକାଶ ଦେଶାଇ । ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୬ ଓ ୭ ତାରିଖରେ ୮ମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଏନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବେତନ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସିବେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ (Govt Of India)

୮ମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ଉପ ସଚିବ ସୌମ୍ୟଜିତ ଘୋଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୬ ଓ ୭ ତାରିଖରେ ୮ମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ । କମିଶନ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସଂଗଠନ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ/ୟୁନିୟନମାନେ ଯଦି କମିଶନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ "https://nicforms.nic.in/enRhYmxlNmExMDEwOWIyOGQzYTIwMjYwNTIyMTEz" ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଅନୁରୋଧ ପଠାଇପାରିବେ । ଏହି ଅନୁରୋଧ ସହିତ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦାଖଲ ପରେ ମିଳୁଥିବା "ୟୁନିକ ମେମୋ ଆଇଡି" ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ।


ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୈଠକ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ପଠାଇବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କମିଶନଙ୍କ ୱେବସାଇଟରେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ମେ' ୩୧ ରହିଛି । କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପୃଥକ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୮ମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଯାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରକାଶ ଦେଶାଇ । ପ୍ରଫେସର ପୁଲକ ଯୋଶୀ କମିଶନର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଓ ପଙ୍କଜ ଜେନଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି ।

ମୁଖ୍ୟ ସମୟସୀମା:

  • ୩୧ ମେ' ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ - https://8cpc.gov.in - ରେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦାଖଲ ।
  • ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଅନୁରୋଧ- ୧୫ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

