ପ୍ରାର୍ଥନା ନାଁରେ ଛଳନା: ସ୍ବାମୀକୁ ମଦ ପିଆଇ, 8 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଲଜ୍ଜା । ଘରକୁ ଡାକି ଦୁଷ୍କର୍ମ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂହ
Published : August 13, 2026 at 4:05 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: କଟକ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ନବିତୁଣି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେବା ଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସ୍ବାମୀକୁ ମଦ ପିଆଇ ଅଚେତ୍ କରିବା ପରେ 8 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଗତ ଅଗଷ୍ଟରେ 8ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାଁରେ ଘରକୁ ଡାକି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରସୂତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ପୀଡିତା ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ପୀଡିତାଙ୍କ ଏତଲାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ଥାନା PS କେସ୍ ନମ୍ବର ୩୩୫ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ପୀଡିତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀମାଇନା କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିବା ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷତ ତାରା ଜସ୍ମିନ ଗୁରିଆ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରାର୍ଥନା ନାଁରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ:
ପୀଡିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୭ ତାରିଖ ଦିନ ଭବାନୀପାଟଣାର ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିନେଶ କୁମାର 20 ବର୍ଷୀୟା ପୀଡିତା (ଯିଏକି 8 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ) ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲା । ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ମଦ ପିଆଇ ବେହୋସ୍ କରିଦେବା ପରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ବାହାନା ଦେଖାଇ ୮ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୁମ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ ଜଣାଇଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା । ଏହାପରେ ପୀଡିତା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ।
ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର:
ତେବେ ଗତ ୮ ତାରିଖରେ ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ଥାନାରେ ପୀଡିତା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ପୀଡିତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀମାଇନା କରିଥିଲା । ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ସ୍ବାମୀକୁ ମଦ ପିଆଇ, ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ:
ପୀଡିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୋ ସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ୱାର କଲ୍ କରିଥିଲା । କହିଥିଲା ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପେଟରେ କଳା ଦାଗ ଅଛି । ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଦାଗ ଛାଡିଯିବ । ଆମକୁ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲା । ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ମଦ ପିଆଇ ମୋ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା ।’
‘ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବୁ’
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ତାରା ଜସ୍ମିନ ଗୁରିଆ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜଣେ 8 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସଦର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ମାମଲା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବୁ ।’
ନିନ୍ଦା କଲେ ସମାଜସେବୀ:
ଏନେଇ ଭବାନୀପାଟଣାର ସମାଜସେବୀ ଅଗଷ୍ଟ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଛଳନା କରି ଜଣେ ଆଠ ମାସର ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଗତ 8 ତାରିଖରେ ଏତଲା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନହେବା ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି