ETV Bharat / state

ସାମାନ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଗଳା କାଟିଦେଲେ ପ୍ରବାସୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ, 8 ଗିରଫ

ଅଭିଯୁକ୍ତ 8 ବଙ୍ଗୀୟ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍‌ପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର । ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରଣା

a worker reportedly slit the throat of a co-worker in Sambalpur
ସାମାନ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଗଳା କାଟିଦେଲେ ପ୍ରବାସୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 3, 2026 at 7:58 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ସାମାନ୍ୟ ବଚସା ଓ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ତଣ୍ଟି କାଟିଦେଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିବା କେତେକ ପ୍ରବାସୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାକଟିଦେଉଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ଚଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଆହତ ଶ୍ରମିକ ଜଣକ ନାକଟିଦେଉଳ ସରାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ମାରୱାଡ଼ିମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଟୁନା ମାହାର (28) ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ 8 ବଙ୍ଗୀୟ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍‌ପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ।

ଏ ନେଇ ନାକଟିଦେଉଳ ପୁଲିସ 118/2026 ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅଜିଜୁଲ୍ ଶେଖ (38), ମୂର୍ତଜା ଶେଖ (62), ମିନାରୁଲ୍ ମୁସ୍ତାଫା ଶେଖ (35), ଇଜାବୁଲ ଶେଖ (34), ପିଆରୁଲ ଶେଖ (29 ), ଅଜମତ ଶେଖ (24), ଇର୍ସାଫିଲ୍ ଶେଖ ( 42) ଓ ରବି ଶେଖ (34) ।

ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ଗଳା କାଟିଦେଲେ

ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ , ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ 8 ଜଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ରେଢ଼ାଖୋଲର ଲେବର୍ କଲୋନିରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘର ତିଆରି କାମ କରୁଥିଲେ । କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଟୁନା କାମ ସନ୍ଧାନରେ ଆସି ଏହି ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । ତେବେ ଗତ ଶନିବାର ରାତିରେ ଟୁନା ଓ ବଙ୍ଗୀୟ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବାବେଳେ ରବିବାର ସକାଳେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଝଗଡା ବଢ଼ିବାରୁ ଏଥିରେ ଉତ୍ତ୍ଯକ୍ତ ହୋଇ ବଙ୍ଗୀୟ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଟୁନାଙ୍କ ମାଡ଼ି ବସିବା ସ‌ହିତ ଏକ ଧାରୁଆ ଛୁରିରେ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି କାଟି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସମସ୍ତ ବଙ୍ଗୀୟ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଟୁନାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ନାକଟିଦେଉଳ ପ୍ରାଥମିକ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ପରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି କହିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରି ଶିକ୍ଷକ ଗିରଫ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁଅର ଟାଙ୍ଗିଆ ଚୋଟରେ ବାପା ମୃତ, ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଭାଇ ଗୁରୁତର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR ATTACK NEWS
SAMBALPUR CRIME UPDATE
ODIA AND BENGALI LABOUR DISPUTE
ସମ୍ବଲପୁର ଓଡିଆ ବଙ୍ଗୀୟ ଶ୍ରମିକ ଆକ୍ରମଣ
SAMBALPUR LABOUR ATTACKED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.