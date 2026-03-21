ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା ଇଦ-ଉଲ-ଫିତର; ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୁସଲିମ ସଂପ୍ରଦାୟ ଭାଇଭଉଣୀ
ଗୋଟିଏ ମାସ ରୋଜା ରଖିବା ପରେ ଆଜି ସବୁ ମୁସଲିମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଇଦ-ଉଲ-ଫିତର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନକୁ ନୂତନତ୍ଵର ପର୍ବ ସହ ଦାନଧର୍ମର ପର୍ବ ଭାବରେ ମୁସଲମାନମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି।
Published : March 21, 2026 at 1:41 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଇଦ୍ ପର୍ବ ଧୂମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଭାଇଚାରାର ଏହି ପର୍ବରେ ମୁସଲମାନ ଭାଇଭଉଣୀ ଏକାଠି ହୋଇ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସମୂହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରମଜାନ ମାସର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାନ୍ଦ ଦେଖିବା ପରେ ଆଜି ଇଦ ପାଳନ ହୋଇଛି।
ବଲାଂଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପଟଣାଗଡ଼, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ଲୋଇସିଂହା, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଓ ବଲାଂଗୀରର ମୁସଲମାନମାନେ ନମାଜ ପାଠ କରି ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମାସ ରୋଜା ରଖିବା ପରେ ଆଜି ସବୁ ମୁସଲିମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଇଦ-ଉଲ-ଫିତର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନକୁ ନୂତନତ୍ଵର ପର୍ବ ସହ ଦାନଧର୍ମର ପର୍ବ ଭାବରେ ମୁସଲମାନମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି।
ଆଜି ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସମୂହ ଇଦ ନମାଜ ପାଠ କରିଥିଲଲେ । ଆଜି ବଲାଂଗୀରର ସୁନ୍ନି ସଦର ମସଜିଦରେ ଏଥିପାଇଁ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରା ଯାଇଥିଲା। । ନମାଜ ପରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଇଦର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସମୂହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ।
ମୁସଲମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସ । ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ତିରିଶ ଦିନ ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ କୋରାନ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି । ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ ଧର୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି । ସେହିପରି ମାସ ଶେଷରେ ଚାନ୍ଦ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ପରେ ସକାଳୁ ଇଦ-ଉଲ-ଫିତର ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି।
ଏ ନେଇ ବଲାଂଗୀର ସୁନ୍ନି ସଦର ମସଜିଦର ଇମାମ ସୟଦ ମୌସୁଦ ରାଜା କହିଛନ୍ତି, 'ଇଦ ପର୍ବ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପହାର ସଦୃଶ ଅଟେ। ତିରିଶ ଦିନ ଉପବାସ ଓ ଆଲ୍ହାଙ୍କ ଇବାଦଦ ପରେ ଏହି ଇଦ ପାଳନ ହୁଏ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସାମୁହିକ ନମାଜ ପାଠ କରିଛୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାଥନା କରିଛୁ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ଆତଙ୍କରେ ତ୍ରସ୍ତ । ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ' ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର
