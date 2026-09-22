ETV Bharat / state

୭ ଗାଡି ଉପରେ ମାଡିଗଲା ଆଇଚର, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କାବୁ କଲା ପୋଲିସ

ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୩ଟା ୩୦ ସମୟରେ ଆଇଚରଟି ଇନ୍‌ଫୋସିଟି ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସି ହଠାତ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ୍

Eicher truck rams into 7 vehicles at Bhubaneswar Infocity Square
୭ ଗାଡି ଉପରେ ମାଡିଗଲା ଆଇଚର, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କାବୁ କଲା ପୋଲିସ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 22, 2026 at 6:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇନ୍‌ଫୋସିଟି ଛକ ନିକଟରେ ୭ଟି ଗାଡି ଉପରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଆଇଚର ମାଡିଯିବାରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଉପୁଜିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗାଡି ମଧ୍ୟରେ ୬ଟି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଏବଂ ୨ଟି ଅଟୋ ରହିଛି। ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗାଡିଗୁଡିକରେ କିମ୍ବା ନିକଟରେ କୌଣସି ଲୋକ ନଥିବାରୁ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି।


ଖବର ପାଇ ଇନ୍‌ଫୋସିଟି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଆଇଚର (OD02G5507) କୁ ଜବତ କରି ଥାନାକୁ ନେଇଛି। ଏଥିସହ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କାବୁ କରି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଏଥିସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ଜାରି ରଖିଛି।

Eicher truck rams into 7 vehicles at Bhubaneswar Infocity Square
୭ ଗାଡି ଉପରେ ମାଡିଗଲା ଆଇଚର, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କାବୁ କଲା ପୋଲିସ (Etv Bharat)



ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ରାସ୍ତା କଡରେ ଗାଡିଗୁଡିକ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଡେଲିଭରି ବଏଙ୍କ ବାଇକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୩ଟା ୩୦ ସମୟରେ ଆଇଚରଟି ଇନ୍‌ଫୋସିଟି ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସି ହଠାତ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡି ମାଲିକମାନେ ହୋହଲ୍ଲା କରିବା ସହ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ।

Eicher truck rams into 7 vehicles at Bhubaneswar Infocity Square
୭ ଗାଡି ଉପରେ ମାଡିଗଲା ଆଇଚର, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କାବୁ କଲା ପୋଲିସ (Etv Bharat)

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲା। ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡିଥିଲା। ଇନ୍‌ଫୋସିଟି ଥାନାଧିକାରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଏଯାଏ ଥାନାରେ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଚାଳକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ଘଟଣା କେମିତି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଲା ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ନିଶାସକ୍ତ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଜଣାପଡିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

Eicher truck rams into 7 vehicles at Bhubaneswar Infocity Square
୭ ଗାଡି ଉପରେ ମାଡିଗଲା ଆଇଚର, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କାବୁ କଲା ପୋଲିସ (Etv Bharat)



ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ ତାରିଖ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପଳାଶୁଣିଠାରେ ଏକ ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଏକ XUV କାର୍ ୩ଟି କାର ଓ ୨ଟି ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖୋରଧାରେ ଟ୍ରଲରକୁ ପିଟିଲା ଟ୍ରକ, ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ମୃତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଳାଶୁଣିରେ ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା; ୩ କାର ୨ ବାଇକ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର୍, ୫ ଗୁରୁତର

TAGGED:

ACCIDENT AT INFOCITY SQUARE
HIT AND RUN IN BHUBANESWAR
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରକ ଦୁର୍ଘଟଣା
ଇନ୍‌ଫୋସିଟି ଛକ ଦୁର୍ଘଟଣା
TRUCK RAMS VEHICLES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.