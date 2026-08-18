ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଶଙ୍କା: ଦୁଇ ନଦୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ
ଗତକାଲି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆସନ୍ତା କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : August 18, 2026 at 4:29 PM IST
Flood threat in North Odisha, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବୈତରଣୀ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଶଙ୍କା । ଦୁଇ ନଦୀ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି । ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଲେ ବଢ଼ିବ ଜଳସ୍ତର । ଗତକାଲି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆସନ୍ତା କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା । ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ରାଉତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ବୈତରଣୀ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଶଙ୍କା । ଦୁଇ ନଦୀ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି । ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଲେ ବଢ଼ିବ ଜଳସ୍ତର । ଗତକାଲି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି l
ସେ କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଆୟତ ପାଇଁ ତିନି ଚାରି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ । ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଛି । ବୈତରଣୀ ଆଖୁଆପଦାରେ ଜଳସ୍ତର କମି ୧୯.୧୮ ମିଟର ହୋଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହା ଆହୁରି କମିବ । ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ରେଙ୍ଗାଲି ଦୁଇଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି । ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ବନ୍ୟା ପାଣି କମିଯିବ । ବ୍ରାହ୍ମଣୀରୁ ଆହୁରି କମିଯିବ । ଜଳକାରେ ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ କମୁଛି । ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଟିକେ ରହିଛି । ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଗତକାଲି ବର୍ଷା ପାଇଁ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଏହା କମୁଛି । ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଓ ସାଳନ୍ଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ସ୍ଥିର ରହିଛି ।
ମହାନଦୀର ହୀରାକୁଦରେ 10ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି । ମହାନଦୀକୁ 2 ଲକ୍ଷ 8 ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ 1 ଲକ୍ଷ 60 ହଜାର କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ସେପଟେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର କୁଆଁର ସାହି ନିକଟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଚତୁର୍ଥ ତଥା ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ ଧସି ଯାଇଥିବା ଅଂଶକୁ ମରାମାତି କରି ସଫଳତାର ସହ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି । ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀବନ୍ଧର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମୀକ୍ଷା; ୧,୦୦୦ କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯାଜପୁରରେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ: ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ବୈତରଣୀ, ଦଶରଥପୁର ଓ ବରୀ ବ୍ଲକରେ ନଜର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର