ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଣ୍ଡା ମହଙ୍ଗା: ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଦର 9 ଟଙ୍କା , ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି

ଅଣ୍ଡା ଟ୍ରେ’ (30ଟି ଅଣ୍ଡା) ଦର 180 ଟଙ୍କାରୁ 270 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ମୂଲ୍ୟ 2 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

Egg price hike odisha
ଓଡିଶାରେ ବଢିଲା ଅଣ୍ଡା ଦର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 20, 2026 at 9:00 AM IST

|

Updated : July 20, 2026 at 9:22 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ODISHA EGG PRICE HIKE , ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଲା ଅଣ୍ଡା ଦର । ହଠାତ ଦରରେ ସିଧାସଳଖ 2 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା 7 ଟଙ୍କା 15 ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଦରବୃଦ୍ଧି ପରେ ମୂଲ୍ୟ 9 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । କେତେକ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାକୁ 10 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଅଣ୍ଡା ଟ୍ରେ’ ପୂର୍ବରୁ 180 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହା 270 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଅଣ୍ଡା ଦର ?

ଅଣ୍ଡା ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଅଣ୍ଡା ଦର ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବଢିଛି । 7 ଟଙ୍କା 15 ପଇସାରେ ଅଣ୍ଡା କିଣି ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ପାଖାପାଖି 9 ଟଙ୍କା ରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଅଣ୍ଡାର ରପ୍ତାନୀ ବଢିଛି ଓ ଚଳିତବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ ବଢିଛି । ଏହାହିଁ ଅଣ୍ଡା ଦର ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ।" ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, " 1 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ସବସିଡି କରିବୁ । ଯାହାଫଳରେ ଅଣ୍ଡା ଚାହିଦା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ । ଉତ୍ପାଦନ ବଢିବା ପରେ ଦର କମିବ । ପ୍ରତିଦିନ 2 କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର’’।

ରାଜ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡା ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା (ETV Bharat Odisha)

ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ‘‘ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯାଉଛି । ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ହେଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡା ଅଭାବ ରହୁଛି ’’।

ଓଡିଶା ଅଣ୍ଡା ବଜାର

ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୈନିକ 1 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 64ଟି ଫାର୍ମରୁ ନିୟମିତ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଣ୍ଡା ଦେଶ ସହ ବିଦେଶୀ ବଜାରକୁ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଏ । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଛି । ସେପଟେ ଓଡିଶାରେ ଅଣ୍ଡା ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଅଣ୍ଡା କିଛି ପରିମାଣରେ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୁଏ ।

Egg price hike odisha
ଓଡିଶାରେ ବଢିଲା ଅଣ୍ଡା ଦର (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଝଟ୍‌କା: ରପ୍ତାନୀ ବନ୍ଦ, ଖସୁଛି ଦର, ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଫୁଟିବ ସାପ ଅଣ୍ଡା; ସତର୍କ କଲା ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ, ବାଡି ବଗିଚା ସଫା ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : July 20, 2026 at 9:22 AM IST

TAGGED:

EGG PRICE HIKE ODISHA
ODISHA EGG PRICE TODAY
ଓଡିଶା ଅଣ୍ଡା ଦର
ଅଣ୍ଡା ଦର 9 ଟଙ୍କା
ODISHA EGG PRICE HIKE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.