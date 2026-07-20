ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଣ୍ଡା ମହଙ୍ଗା: ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଦର 9 ଟଙ୍କା , ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି
ଅଣ୍ଡା ଟ୍ରେ’ (30ଟି ଅଣ୍ଡା) ଦର 180 ଟଙ୍କାରୁ 270 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ମୂଲ୍ୟ 2 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : July 20, 2026 at 9:00 AM IST|
Updated : July 20, 2026 at 9:22 AM IST
ODISHA EGG PRICE HIKE , ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଲା ଅଣ୍ଡା ଦର । ହଠାତ ଦରରେ ସିଧାସଳଖ 2 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା 7 ଟଙ୍କା 15 ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଦରବୃଦ୍ଧି ପରେ ମୂଲ୍ୟ 9 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । କେତେକ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାକୁ 10 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଅଣ୍ଡା ଟ୍ରେ’ ପୂର୍ବରୁ 180 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହା 270 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଅଣ୍ଡା ଦର ?
ଅଣ୍ଡା ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଅଣ୍ଡା ଦର ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବଢିଛି । 7 ଟଙ୍କା 15 ପଇସାରେ ଅଣ୍ଡା କିଣି ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ପାଖାପାଖି 9 ଟଙ୍କା ରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଅଣ୍ଡାର ରପ୍ତାନୀ ବଢିଛି ଓ ଚଳିତବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ ବଢିଛି । ଏହାହିଁ ଅଣ୍ଡା ଦର ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ।" ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, " 1 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ସବସିଡି କରିବୁ । ଯାହାଫଳରେ ଅଣ୍ଡା ଚାହିଦା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ । ଉତ୍ପାଦନ ବଢିବା ପରେ ଦର କମିବ । ପ୍ରତିଦିନ 2 କୋଟି ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର’’।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ‘‘ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯାଉଛି । ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ହେଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡା ଅଭାବ ରହୁଛି ’’।
ଓଡିଶା ଅଣ୍ଡା ବଜାର
ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୈନିକ 1 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 64ଟି ଫାର୍ମରୁ ନିୟମିତ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଣ୍ଡା ଦେଶ ସହ ବିଦେଶୀ ବଜାରକୁ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଏ । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିଛି । ସେପଟେ ଓଡିଶାରେ ଅଣ୍ଡା ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଅଣ୍ଡା କିଛି ପରିମାଣରେ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୁଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଝଟ୍କା: ରପ୍ତାନୀ ବନ୍ଦ, ଖସୁଛି ଦର, ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଫୁଟିବ ସାପ ଅଣ୍ଡା; ସତର୍କ କଲା ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ, ବାଡି ବଗିଚା ସଫା ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର