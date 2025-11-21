ETV Bharat / state

ବୁଡିବାକୁ ବସିଥିବା କାଇଁଚ ହସ୍ତକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ, ସମସ୍ୟା ସାଜିଛି କଞ୍ଚାମାଲ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଏହି ନିଆରା ହସ୍ତକଳା ବୁଡିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଛନ୍ତି ମହିଳା ମାନେ । କାଇଁଚକୁ କାଇଁଚରେ ଛନ୍ଦି ହାତରେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ।

ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ବେଣା ଗଛର ନାଡରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଭଳିକି ଭଳି ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ଉପକରଣ । ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କାଇଁଚ ହସ୍ତକଳା । ଫୁଲଦାନୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାପ, ମାଣ, ଫାଇଲ, ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ପେନଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଝୁଡି, ଡାଲା, ଲାଇଟ କଭର, ଭ୍ୟାନିଟି, ହେଡକ୍ଲିପ, ଦର୍ପଣ ଏମିତି କେତେ କଣ ତିଆରି ହେଉଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଏହି ନିଆରା ହସ୍ତକଳା ବୁଡିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମହିଳା । ଟିକିଏ ଫାଙ୍କା ସମୟ ପାଇଲେ କାଇଁଚକୁ କାଇଁଚରେ ଛନ୍ଦି ହାତରେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ । ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଇଁଚର ଅଭାବ ପରିଲଖିତ ହେଉଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି ।

ଗୋଲ୍ଡେନ ଗ୍ରାସରୁ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ:

ଆଷାଢ ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଧାନ ବିଲର ହିଡରେ ବେଣା ଗଛରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟେ ତାର ନାଡକୁ କାଇଁଚ କୁହାଯାଏ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ବାରୋ, କୋରୋ,ଜଜାଙ୍ଗ ଆଦି ଆଖପାଖ ଗାଁର ମହିଳା ମାନେ ବିଲରେ ଥିବା କାଦୁଅ ପାଣିରେ ପଶି କାଇଁଚ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ସେଗୁଡିକୁ ଶୁଖାଇ ଘରେ ସାଇତି ରଖିଥାନ୍ତି । ଏଗୁଡିକ ଶୁଖିଯିବା ପରେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ସୁନାପରି ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ ଏହାକୁ "ଗୋଲ୍ଡେନ ଗ୍ରାସ" ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଆଉ ଏହିଥିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିଥିନ ଯୁଗରେ ପଲିଥିନର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ପଲିଥିନର ସ୍ଥାନ ନେବା ପାଇଁ କ୍ୟାରିବ୍ୟାଗ, ଟିଫିନ ବକ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ସୁନ୍ଦର ଆକୃତିର କାଇଁଚ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ମହିଳା ।

କାଇଁଚ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ସମ୍ପଦ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, "5 ବର୍ଷ ହେଲା କାଇଁଚ କାରିଗରି ନେଇ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛି । ଏହି କଳା ବୁଡିବାକୁ ବସିଥିଲା, ତାହାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛୁ ।"

କାଇଁଚ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି:

ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଇଁଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଭାବ ହେତୁ ମହିଳା ମାନେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ଗଡ଼ ମଧୁପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ କାଇଁଚର ମୂଲ୍ୟ ଏକ କେଜି ପ୍ରତି ଶହେ କୋଡିଏ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟଦେଇ କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି ।

କାଇଁଚ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ସମ୍ପଦ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, "ଆଷାଢ ମାସରେ ବିଲ ରୋଇବା ସମୟରେ କାହାର ସ୍ବାମୀ କାହାର ପୁଅ ବିଲରୁ ବେଣା ଆଣୁଥିଲେ ଜାଳ କରିବାକୁ । ସେଥିରେ କାଇଁଚକୁ ଜୋଡିକୁ ମାଆ ମାନେ ଖରାରେ ଶୁଖାଉଥିଲେ । ଏଥିରେ ମାଣ ପେଡି ଓ ପାଚିଆ କରୁଥିଲେ । ସେହିଠାରୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହୋଇପାରିବ । ପରେ ଆମେ 10 ଜଣିଆ ସ୍ବୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କଲୁ । 10ରୁ 100ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କଲୁ । ପରେ କଞ୍ଚାମାଲ କିଣିଲୁ ବର୍ଷକ ପାଇଁ । ଆମ ପିଜିରେ 153 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 10 କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖୁ । 30ଟା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆମେ ବର୍ଷକୁ ଯାଉ । ଯାଜପୁର ଗଡମଧୁପୁରରରୁ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ । କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 12 ହଜାର ଟଙ୍କା କିଣୁଛୁ । "

ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ମହିଳା:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବାରୋ,ଜଜାଙ୍ଗ, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ କିପରି କାଇଁଚରେ ଭଲ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିହେବ ସେନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି । ଦୀର୍ଘଦିନର ପରିଶ୍ରମ ଏବେ ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ନିଜ ନିଜର ଘର କାମ ଶେଷ କରି ଦିନକୁ ୬-୭ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ଭଲ ଦି ପଇସା ପାଇବା ଆଶାରେ ରହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ କାଇଁଚ ଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଓରମାସ,ନାବାର୍ଡ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ତାଲିମ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିଛି । ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ସୁନ୍ଦର କାଇଁଚ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥି ପାଇଁ ଘର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

"ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ମାସକୁ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଏବେ ମାସକୁ 15ରୁ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛୁ । " ସମ୍ପଦ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି ।

କାଇଁଚ କାମରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ମହିଳା:

ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାଇଁଚ କାରିଗର ମାନଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ପଡି ଖତ ଖାଉଥିଲା, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଜିନିଷର ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଓ ଚାହିଦାକୁ କେହି ବୁଝିନଥିଲେ । ନିଜ ଶ୍ରମରେ ତିଆରି ଜିନିଷର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା ମେଳାରେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ ବିକ୍ରି ବଢିବା ପରେ ଏକାଠି ହୋଇ କାମରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀ ।

ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି:

ସେ ଆହୁରି କୁହନ୍ତି, "ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ 100 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ତିଆରି କରୁଛୁ । ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଗୋଆ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଲୋକେ ମାନେ ବେଶ ଆଗ୍ରହୀ ଏହାକୁ କିଣିବାକୁ ଜୁଏଲାରୀ ଆଇଟମ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । କାଇଁଚକୁ ଜିଆ ଟ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ । "

୩ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କାଇଁଚ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଏହି କାଇଁଚ କାମ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, ‘ଗତ ତିନିବର୍ଷ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଯୋଜନା ଏଠାରେ ଚାଲିଥିଲା,ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି ୩୫ଟି ଗାଁରେ ୩ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କାଇଁଚରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲୁ । ଏହି କାମ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି କାଇଁଚ ଯାହା କି ଏକପ୍ରକାର ଘାସ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମିଳୁଛି । ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏହାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ । ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଜନା କରିଛୁ ଯାହା କି ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ବିଚାରାଧିନ ଅଛି। "

କାଇଁଚ ପଲିଥିନର ବିକଳ୍ପ:

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "କାଇଁଚର ଚାହିଦା ବହୁତ ଅଛି କାରଣ ଏହା ପଲିଥିନର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିଥିନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଚାହିଦା ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି ।"

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର ଆୟାର କୁହନ୍ତି,"ଚଳିତବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଇଣ୍ଡିଆ-ଇଣ୍ଟର ନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେଡ଼ ଫେୟାର ପାଇଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପିଜି ଗ୍ରୁପ(ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ) ଯାଇଛି । ସେହି କାଇଁଚ ଉପରେ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ଓ କାମ ପାଇଁ ଆମେ OLM ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ କହିଛୁ । ଏହାର ବଜାରୀକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ।"

ସମ୍ପଦଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଥିବା ମାନସୀ ଓଝା କୁହନ୍ତି, ‘ଆମେ ଏଠି କାଇଁଚ କାମ ଶିଖୁଛୁ । କାମ ଶିଖିବା ଦ୍ବାରା ଆଗ୍ରହ ବଢୁଛି । ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବଢିବ ।’

ତାଲିମ ନେଉଥିବା ସଙ୍ଗୀତା ଓଝା କୁହନ୍ତି,‘କାଇଁଚରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଘରକରଣା ଜିନିଷ ହୋଇପାରିବ ସେଗୁଡିକ ମୁଁ ଶିଖୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସକୁ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବାର୍ତ୍ତା ବାହକ- ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଠିଶାଳ ବା ଉଷାକୋଠୀ ଯାତ୍ରା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ପଥର ତଳେ ଆୟୁଷ ମାଗୁଛି ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ...ପଥର କାରିଗରଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

