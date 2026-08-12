ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରଭାବ; ଦୁଇ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ମିଳିଲେ ୬ ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ୧୪୮ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
କିରାଣୀ ଓ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲୁଥିଲା ପାଠପଢ଼ା; ଇଟିଭି ଭାରତର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଡେପୁଟେସନରେ ଆସିଲେ ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ତଥାପି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦାବି। ରିପୋର୍ଟ - ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : August 12, 2026 at 8:43 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଯେଉଁଠି ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିଲା, ପିଲା ଥିଲେ...ହେଲେ ନଥିଲେ ଜଣେ ବି ଶିକ୍ଷକ! କିରାଣୀଙ୍କ ଭରସାରେ ଗୋଟିଏ ହାଇସ୍କୁଲ, ଆଉ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭରସାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ୧୪୮ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଏହି ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୁରବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଜୁଲାଇ ୨୮ ତାରିଖରେ ଇଟିଭି ଭାରତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ; "କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର, କିରାଣୀ-ଖେଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭରସାରେ ୧୪୮ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ।”
ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଏବେ ବଦଳିଛି ଚିତ୍ର। ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଡେପୁଟେସନରେ ମିଳିଛନ୍ତି ୬ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହା କେବଳ ଖବରର ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ, ଏହା ୧୪୮ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱାସନର ଆରମ୍ଭ।
- କେଉଁଠି ଥିଲା ସମସ୍ୟା ?
ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ। ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର ୮ କିଲୋମିଟର। ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଗୋଟିଏ କୁତରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଢୋଲସ୍ଥିତ ମା' ମଙ୍ଗଳା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାପୀଠ। କୁତରଙ୍ଗ ହାଇସ୍କୁଲର ନବମ ଓ ଦଶମରେ ଥିଲେ ୫୩ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମା' ମଙ୍ଗଳା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ୮୫ ଜଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୋଟ ୧୪୮ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ କୁତରଙ୍ଗ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ସ୍କୁଲର କିରାଣୀ। ଆଉ ମା' ମଙ୍ଗଳା ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ପାଠପଢ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଜଣେ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ।
ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ପ୍ରାୟ ୪ ମାସ ବିତିଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ କୌଣସି ବିଷୟର ବହି ଖୋଲି ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନଥିଲେ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ।
- ଇଟିଭି ଭାରତ ପାଲଟିଲା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ବର
ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତ ଜୁଲାଇ ୨୮ରେ କରିଥିଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ। କେବଳ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରି ଚୁପ୍ ରହିନଥିଲା ଟିମ୍। ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା; ୧୪୮ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ?
ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ପବିତ୍ର କୁମାର ବାରିକ। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବଦଳି କରି ଏଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ତତ୍କାଳୀନ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସିଲା ଡେପୁଟେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା।
- ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ପିଲା ଆଶାବାଦୀ
କୁତରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି; “ମୋର ୧୦ମ ଶ୍ରେଣୀ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପୂର୍ବରୁ ରମେଶ ସାର୍ କିରାଣୀ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନଠାରୁ ପାଠପଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ବୁଝୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ କିଏ ଆସି କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ, ତାହା ନହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ି ଚାଲିଯାଉଥିଲୁ। ଏବେ ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ, ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ଓ ଜଣେ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଥର ୧୦ମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିପାରିବୁ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି।”
- ତିନି ଦିନରେ ଫେରିଲା ପାଠପଢ଼ା
ଏବେ କୁତରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସପ୍ତାହକୁ ତିନିଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ତିନିଜଣ ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ବୁଧବାର ଦିନ, ଦୁଇ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଓ ଶନିବାର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍, ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ମୋଟ ୬ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡେପୁଟେସନରେ ଦିଆଯାଇଛି।
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପରମାନନ୍ଦ ଥାଟୋଇ କହିଛନ୍ତି; “ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ପରିବେଶ ଅଛି, ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଛି, ସବୁକିଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ନରଖି ଜଣେ କିରାଣୀରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଓ ଜଣେ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଚାଲିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଏବେ ତିନିଜଣ ଅସ୍ଥାୟୀ, ତିନିଦିନିଆ ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦେଇଥିବାରୁ DEO ସାର୍ ଓ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନହେଲେ ଆଗକୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ହେବ। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦରକାର।”
- ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ
ଡେପୁଟେସନରେ ଆସିବାକୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ରାଜି ହେଉନଥିବା ବେଳେ, ଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନିକିରାଇ ମହାବୀର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କବିତା ସାହୁ। ସେ ତିନିଦିନିଆ ଡେପୁଟେସନରେ ଆସି କୁତରଙ୍ଗରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି।
କବିତା କହିଛନ୍ତି; “ମୋର ନିକିରାଇ ମହାବୀର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି। ଏଠାକୁ ମୁଁ ତିନିଦିନ ଡେପୁଟେସନରେ ଆସିଛି। ଗତ ସୋମବାର ଜଏନ୍ କରିଛି। ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମେ ପିଲାଙ୍କ ସିଲାବସ୍ ଓ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଲି। ଆଜି ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼ାଇବା କଥା ପଢ଼ାଇବୁ, କଷ୍ଟ କାହିଁକି ହେବ? ଯେଉଁଠି ହେଲେ ବି ପଢ଼ାଇବି, କାରଣ ସେ ବି ସ୍କୁଲ ଆଉ ଏ ବି ସ୍କୁଲ। ଗୁରୁ, ଶୁକ୍ର, ଶନିବାର ମୋର ନିଜ ସ୍କୁଲ ଓ ସୋମବାରଠାରୁ ବୁଧବାର ଏଠାରେ ପଢ଼ାଇବି।”
- କିରାଣୀଙ୍କ ଚାପ କମିଲା !
କୁତରଙ୍ଗ ହାଇସ୍କୁଲର କିରାଣୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ନିଜ କାମ କିରାଣୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହା ସହ ୟୁ-ଡାଇସ୍, ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା।
ରମେଶ କହିଛନ୍ତି; “ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଚାପରେ ଥିଲି। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାକିରି କରିଛୁ, ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ବି ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି। ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଇଟିଭି ଭାରତର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝି ତିନିଜଣ ଡେପୁଟେସନ୍ ଶିକ୍ଷକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋମ, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଗୁଆ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ସାର୍ ଗୁରୁ, ଶୁକ୍ର, ଶନିବାର ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆହୁରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବୁ।”
- ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଆସିଲେ। ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଫେରିଲା ଆଶା। କୁତରଙ୍ଗ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ଅଭିଭାବକ ଚିରରଞ୍ଜନ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଇଟିଭି ଭାରତର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
ଚିରରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି; “କୁତରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଯେ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଆଦୌ ନଥିଲେ। କ୍ଲର୍କ ରମେଶ ସାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଥିଲା। ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତିନିଜଣ ଡେପୁଟେସନ୍ ଟିଚର୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ DEO ସାର୍ କିମ୍ବା କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଗୋଟିଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ସ୍କୁଲ ଯେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ।”
ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ପିଲା, ସେଠାରେ ଏବେ ଶୁଭୁଛି ଶିକ୍ଷାଦାନର ସ୍ୱର। ଯେଉଁ କିରାଣୀଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ସହ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ଚାପ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଛି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜେ ନିଜେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜୀ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ। ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି।
- ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବି ରହିଛି, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ଦିନ ?
ତିନିଦିନିଆ ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ସମସ୍ୟାର ତତ୍କାଳୀନ ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମିଳିଛନ୍ତି ୬ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି; ସପ୍ତାହରେ ମାତ୍ର ତିନିଦିନ ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ଆସୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ଭାଳିପାରିବେ ? ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲିବ ନା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ।
ଇଟିଭି ଭାରତର ଖବର ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଏହି ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବେ ଶିକ୍ଷକ ଆସିଛନ୍ତି। ୧୪୮ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ବି ଫେରିଛି ଆଶା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଭିଭାବକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅସମାହିତ ରହିଛି, ତା'ହେଉଛି; ଡେପୁଟେସନ୍ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି। କାରଣ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କୌଣସି ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନୁହେଁ, ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... Ground Report: କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର, କିରାଣୀ-ଖେଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭରସାରେ 148 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା