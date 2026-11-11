ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା: ଦୁଇଟି ବ୍ଲକରେ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା
ଶେଷରେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ
Published : November 11, 2026 at 5:58 PM IST
Kalahandi Shortage of Teachers, ଭବାନୀପାଟଣା(କଳାହାଣ୍ଡି): ସରକାର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ଦୁଇଟି ବ୍ଲକର ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ । ଶେଷରେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବର ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ।
ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୀରାପୁରସ୍ଥିତ ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୨୪୫ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ୩ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ତିନି ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଇବା ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ଏନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଆଜି ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ଘଣ୍ଟମାଲସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା । ଏଠାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ୪ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଦାବି ଓ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେବାରୁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବରେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ଏନେଇ ହୀରାପୁର ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ୍ ର ଛାତ୍ରୀ ରୀନା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ତିନିଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତିନିଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ କିପରି ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ । ତିନି ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ତିନିଟି କ୍ଲାସକୁ ଗଲେ ବାକି ପାଞ୍ଚଟି କ୍ଲାସ ଖାଲି ରହୁଛି । ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ ସରକାର ଆମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଦରକାର ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି"।
ଏନେଇ ହୀରାପୁର ପିଏମଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲର ପରିଚାଳନ କମିଟି ସଭାପତି ମୋହନ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ଆଜି ଆମେ ଏହି ଧାରଣାରେ ବସିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଅଭାବ ରହିଛି । ମାତ୍ର ୩ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ମୋଟ୍ ୨୪୫ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି । ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଦିନକୁ ୩ଟି କ୍ଲାସ କରୁଥିବାବେଳେ ଆଉ ୫ଟି କ୍ଲାସ ବାକି ରହିଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଠପଢା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି । ତେଣୁ ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ୪ ରୁ ୫ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ନିହାତି ଦରକାର । ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ BEO ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ । ଏଣୁ ବାଧ୍ୟହୋଇ ଆମେ ଆଜି ଏହି ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ । ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗାଇ ଦିଆ ନଯାଏ, ତେବେ ଆମର ଏହି ଧାରଣା ଏହିପରି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ: ସ୍କୁଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଧାରଣା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଧାନ ବିଲରୁ ମିଳିଲା ଯୁବକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମୃତଦେହ, ପୋଲିସର ତନାଘନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଆଜି ଦୀପାବଳି: କାହା ପାଇଁ ଖୁସିର ପର୍ବ ତ, କାହା ପାଇଁ ପେଟପାଟଣାର ସଂଘର୍ଷ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା(କଳାହାଣ୍ଡି)