ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ: ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଲା ଖାଇବା ତେଲ ଦର, ପ୍ରଭାବିତ ହାଣ୍ଡିଶାଳ

ଲିଟର ପିଛା 10 ଟଙ୍କା ବଢିଲା ଖାଇବା ତେଲ ଦର । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ହୋଇପାରୁନି ଆମଦାନୀ ।

Edible oil price hike in Cuttack
ବଢ଼ିଲା ଖାଇବା ତେଲର ଦର (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 9, 2026 at 10:27 PM IST

ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

କଟକ: ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଖାଇବା ତେଲର ଦର । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି । ଲିଟର ପିଛା 2 ଟଙ୍କା କି 5 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ବରଂ ଏକା ଥରେ ଲିଟର ପିଛା ୧୦ ଟଙ୍କା ବଢିଛି । କଟକ ମାଲଗୋଦାମରେ ରିଫାଇନ ତେଲ ଆଗରୁ ଲିଟର ପିଛା ୧୬୦ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୭୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି ପାମୋଲିନ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ୫ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି । ଆଗରୁ ୧୪୦ ଟଙ୍କା ଲିଟର ପିଛା ଦର ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ୧୪୫ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ବଢ଼ିଲା ଖାଇବା ତେଲର ଦର (ETV Bharat Odisha)
ଆମଦାନୀ ହୋଇପାରୁନି ଅଶୋଧିତ ଖାଇବା ତେଲ:ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଅଶୋଧିତ ଖାଇବା ତେଲର ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବାରୁ ଏପରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ । ଋଷ୍, ୟୁକ୍ରେନ ଦେଶରୁ ରିଫାଇନ ଓ ମାଲେସିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଆଦି ଦେଶରୁ ଅଶୋଧିତ ପାମୋଲିନ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଳରେ ଖାଇବା ତେଲର କଳାବଜାରୀ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି । ତେବେ ତେଲ ଦର ବଢ଼ିବାର ଅନେକ କାରଣ କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ।ବିଶେଷକରି ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଯାହାଜ ଗୁଡିକରେ ଇନସୁରାଂଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ତୈଳ ଆମଦାନୀରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ସମସ୍ୟା ଆଗକୁ ଆହୁରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର କିଶୋର ଦାସ ।
ବଢ଼ିଲା ଖାଇବା ତେଲର ଦର (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଭାବିତ ହାଣ୍ଡିଶାଳ:

ସେହିପରି କଟକ ମାଲଗୋଦାମ ବଣିକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଛାଟୋଇ କହିଛନ୍ତି," ବିଶେଷକରି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ଖାଇବା ତେଲ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତାହା ଠାରୁ କମ୍ ତେଲ ଆସୁଛି । ସେପଟେ ଚାହିଦା ଠାରୁ ଅଧିକ ତେଲ, ଦୋକାନୀମାନେ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଉଭାନ ହେଉଛି ।"କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯାହାକି ସାଧରଣ ଲୋକଙ୍କ ମାସିକ ବଜେଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଙ୍ଗ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ତେଲର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ସିଧାସଳଖ ରୋଷେଇ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । ତେଲ ଦର ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଘରୋଇ ବଜେଟ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯାହା ଗୃହିଣୀଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

