ଗଞ୍ଜାମରେ ED ରେଡ୍; 2.63 କୋଟି ଟଙ୍କା ସମେତ ବହୁ ନାମୀଦାମି କାର ଜବତ

ଗଞ୍ଜାମର 25ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିଲା ଚଢାଉ । 6 ରାଜ୍ୟର 175 ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିଲେ ସାମିଲ ।

Ganjam Ed Raid update
ଗଞ୍ଜାମରେ ED ରେଡ୍ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 18, 2026 at 11:36 PM IST

Updated : January 18, 2026 at 11:45 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର/ଗଞ୍ଜାମ: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ପକ୍ଷରୁ ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମାରାଥନ ରେଡ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଗତ 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକକାଳୀନ ଚଢଉରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ନାମୀଦାମୀ କାର ଜବତ ହୋଇଛି । ଇଡି ପକ୍ଷରୁ 25ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରେଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 6 ରାଜ୍ୟର 175 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ଥିଲେ । ତେବେ ଆଜି ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନା ମୁତାବାକ ମାରାଥନ ଚଢାଉରେ ପ୍ରାୟ 2.63 କୋଟି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ନାମୀଦାମି କାର ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ପଠାରୁ ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଚେରାଚାଲାଣ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାର ଅଧିକ ଖେଳତାଡ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲରେ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ହୋଇଥିଲା ।

ଗଞ୍ଜାମରେ ED ରେଡ୍ (ETV Bharat)
ଗଞ୍ଜାମରେ ED ରେଡ୍ (ETV Bharat)



ଇଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନାଲ ଅଫିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଇଥିବା ପ୍ରେସ ବିବୃତ୍ତି ପିଏମଏଲଏ -୨୦୦୨ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏଭଳି ବ୍ୟାପକ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅବୈଧ ବାଲି ଏବଂ କଳାପଥର ଖଣିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଦେଶୀ ମଦ (ଭାଟି) ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଏହି କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦଲାଲ ମାନଙ୍କର ସହିତ ଜଡିତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଗଠିତ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବଳପୂର୍ବକ ଏଭଳି ବେଆଇନ ଖଣି ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରୁଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଇଡି ନିକଟରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଅନେକ ମାମଲାର ଆଧାରରେ ଏଭଳି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଖଣି ଏବଂ ପରିବହନ ମିଥ୍ୟା Y- ଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

ଗଞ୍ଜାମରେ ED ରେଡ୍ (ETV Bharat)



ନିକଟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଋଷିକୂଲ୍ୟା, ବାହୁଦା ଏବଂ ବଡ଼ନଦୀର ପଟରେ ବ୍ୟାପକ ଅବୈଧ ଖଣି ଖନନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଏହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ରାଜସ୍ବ କ୍ଷତି ଘଟୁଥିବା ସିଏଜି ପକ୍ଷରୁ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ଗଞ୍ଜାରେ ଏଭଳି କାରବାରର ସିଣ୍ଡିକେଟ୍‌ର ରହିଥିବା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ହତ୍ୟା, ଅପହରଣ, ଆକ୍ରମଣ, ଜାଲିଆତି, ଠକେଇ,ଏବଂ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ସାମିଲ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ସେମାନେ ଅବୈଧ ଏବଂ ଅନଧିକୃତ ଭାବରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଖନନ କରି ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ।

ଗଞ୍ଜାମରେ ED ରେଡ୍ (ETV Bharat)



ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଲିଜଧାରୀଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଖଣି ଲିଜ୍ କୁ ଏହି ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହାରରେ କମିଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆଳ ଦେଖାଇ ଏପରି କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଅନଧିକୃତ ଖନନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକୁ
ଗ୍ରେ-ବଜାରରେ କାରବାର କରାଯିବା ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ନଗଦ କାରବାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷକୁ ବିପୁଳ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି।

ଗଞ୍ଜାମରେ ED ରେଡ୍ (ETV Bharat)


ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନାନୁଯାୟୀ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଚଢାଇ କରାଯାଇ ବହୁ ନଗଦ ଅର୍ଥ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଗଞ୍ଜାମରେ ED ରେଡ୍ (ETV Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର /ଗଞ୍ଜାମ

