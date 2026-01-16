ETV Bharat / state

ଗଞ୍ଜାମରେ ED ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ଉ, ଆଲମାରୀ ଭରି କୋଟି କୋଟି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଠାବ

ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକସଙ୍ଗେ ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ଆଲମାରୀ ଭରି କୋଟି କୋଟି ନଗଦ ଟଙ୍କା ସମେତ ବହୁ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଓ କାଗଜପତ୍ର ଠାବ ହୋଇଛି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 16, 2026 at 11:31 PM IST

ଗଞ୍ଜାମ/ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତମାମ ବଡ ଧରଣର ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଥିଲା । ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏକସଙ୍ଗେ ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ଆଲମାରୀ ଭରି କୋଟି କୋଟି ନଗଦ ଟଙ୍କା ସମେତ ବହୁ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଓ କାଗଜପତ୍ର ଠାବ ହୋଇଛି । ଏପରିକି ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିକା, ଶେରଗଡ଼, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ଆଖାପାଖ ଭଳି ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଖାଦାନରେ ଖନନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ କରିଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଂପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଏଭଳି ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ନଗଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ସଠିକ୍ ପରିମାଣ ଚଢ଼ାଉ ଶେଷ ପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ସହିତ ବେଆଇନ ଖନନ ମାମଲାର ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରେସ ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ।

ଗତ କିଛି ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତମାମ ଜାରି ରହିଥିଲା ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ଉ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆସିକା, ଶେରଗଡ ଭଳି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ ଇଡିର ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ କୁ । ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ଏକାଧିକ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିବା ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବାସଭବନ ସମେତ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ।

ଜିଲ୍ଲାର ଶେରଗଡ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ହୃଷିକେଶ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ଉ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସଚିନ, ସନ୍ତୋଷ, ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ, ନୂତନ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଜୟପ୍ରକାଶ ନଗର ଠାରେ ରହିଥିବା ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗାନ୍ଧୀନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ସେହିପରି ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଜିପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଘର ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଭିତିରିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଭଳି ସୁରାକ ପାଇ ଇଡି ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ଉ କରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

ସେପଟେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ ବିବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ଚଢ଼ଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଓ କଳାପଥର ଭଳି ଖଣି ଖାଦାନ ଖନନ ଓ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ମାଫିଆ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ଦଲାଲ, ଗୁରୁତ୍ତର ଅପରାଧିକ ରହିଥିବା ମାଫିଆ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଘର ସମେତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତେକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ ଓ ବାହୁବଳୀ ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ଓ ଶୋଷଣ କରି ବେଆଇନ ଖଣି ଖାଦାନ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲାଇ ଆସୁଥିବା ଖବର ପାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ଖଣି ଖାଦାନ ଖନନ ଓ ପରିବହନ ସଂପର୍କିତ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଇଡି ଦ୍ୱାରା ECIR ରେକର୍ଡ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମିଥ୍ୟା ଓ ଜାଲ ଦଲିଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହିପରି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା, ତଦନ୍ତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଇଡି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

ନିକଟରେ CAG ପକ୍ଷରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ବାହୁଡା ଓ ବଡ଼ନଦୀର ନଦୀପଠାରେ ହେଉଥିବା ବ୍ୟାପକ ବେଆଇନ ଖନନକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ତର ଅନିୟମିତତା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହିତ ଏଥିଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କ ବିପୁଳ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ଘଟୁଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଚଢ଼ଉ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ଏକ ଆଲମାରୀରେ ଭର୍ତ୍ତୀ କୋଟି କୋଟି ନଗଦ ଟଙ୍କା, ବହୁମୂଲ୍ୟର ବେନାମୀ ଯାନବାହନ, ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସଂପର୍କିତ ଦଲିଲ, ଚୁକ୍ତିନାମା ଓ ମାଇନିଂ ଲିଜ୍ ସଂପର୍କିତ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରେସ ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚଢ଼ଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ନଗଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ସଠିକ୍ ପରିମାଣ ଚଢ଼ଉ ଶେଷ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଞ୍ଜାମ/ଭୁବନେଶ୍ୱର

