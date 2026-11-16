ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ସାତକୋଶିଆ ଓ ହୀରାକୁଦରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଆରମ୍ଭ; ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ରହଣିର ମଜା ପାଇବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ (ETV Bharat)
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ସାତକୋଶିଆ ଓ ହୀରାକୁଦରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଆରମ୍ଭ । ୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ୧୨୫ଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେଣ୍ଟ୍, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅନୁଭୂତି । ଏହା ସହିତ ପଞ୍ଚତାରକା ଭଳି ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଯଥା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି (କନ୍ଧମାଳ), ସାତକୋଶିଆ (କଟକ) ଓ ହୀରାକୁଦ (ସମ୍ବଲପୁର)ଠାରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ୨୦୨୬–୨୭ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତିଥ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନୁଭୂତିମୂଳକ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଏକ ଏକ ନିଆରା ସମନ୍ଵୟ । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ହୋଟେଲ୍ ଓ ରିସର୍ଟଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ ଟେଣ୍ଟ୍ ଆବାସ ସହିତ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂସ୍କୃତିର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ସାତକୋଶିଆ ଓ ହୀରାକୁଦରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat)
ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷତ୍ବ ହେଉଛି ଭାଏବିଲିଟି ଗ୍ୟାପ୍ ଫଣ୍ଡିଂ (VGF) ମଡେଲ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଚୟନିତ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କୁ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭାଏବିଲିଟି ଗ୍ୟାପ୍ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ମୋଟ ୧୨୫ଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ ଟେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ୨୫ଟି ଟେଣ୍ଟକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୫୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହୀରାକୁଦରେ ୫୦ଟି ଟେଣ୍ଟକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୨୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସାତକୋଶିଆରେ ୫୦ଟି ଟେଣ୍ଟକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୫୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବାକୁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷର କରାଯାଇଛି । ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ରକୃତିଭିଭିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରସାର, ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି, ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରାଇବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ।
ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ସାତକୋଶିଆ ଓ ହୀରାକୁଦରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଆରମ୍ଭ; ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ରହଣିର ମଜା ପାଇବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ (ETV Bharat)
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କୋଣାର୍କ, ଗଞ୍ଜାମର ସୁନାପୁର ବେଳାଭୂମି, କୋରାପୁଟର ଦାରିଙ୍ଗବାଡି, ତାଳିମାଳି ଏବଂ କୋଲାବ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ହୀରାକୁଦ, ସାତକୋଶିଆ ଏବଂ କୁସୁମବନ୍ଧରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ତାଳିମାଳି, କୋଲାବ ଏବଂ କୁସୁମବନ୍ଧକୁ ନୂତନ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଯୋଡା ଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁଧା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତି ରାତି ପାଇଁ ତମ୍ବୁରେ ରହିବାର ମୂଲ୍ୟ ୭ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସୁନାପୁରରେ ଏହି ରିଟ୍ରିଟ୍ ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ରାତି ପାଇଁ ୭୫୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ କୋଣାର୍କ ଡିସେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତି ରାତି ପାଇଁ ୮ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ସାତକୋଶିଆ ଓ ହୀରାକୁଦରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଆରମ୍ଭ; ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ରହଣିର ମଜା ପାଇବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ (ETV Bharat)
ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚତାରକା ଆତିଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ମିଶ୍ରଣ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଛୁଟିଦିନର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଗମ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର